Suspenden la 'Fábrica de Chucky' en Lindavista: ¿por qué cerró y cuándo reabrirá?

La decoración de Halloween inspirada en Chucky, que convirtió una casa de la colonia Lindavista en uno de los sitios más comentados en redes sociales, enfrenta una pausa temporal. La Alcaldía Gustavo A. Madero anunció la suspensión de actividades del inmueble.

El lugar, conocido como La Fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico, se ubica en Quito 864 y llamó la atención de miles de personas por su ambientación inspirada en el famoso personaje de terror. Sin embargo, el interés que despertó en plataformas digitales también generó inconformidad entre quienes viven en los alrededores.

Foto: Facebook Wicca Hechicera Eilish

¿Por qué suspendieron las visitas a la Fábrica de Chucky?

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, la medida responde a diversas inconformidades expresadas por habitantes de Lindavista, quienes reportaron problemas relacionados con la movilidad, la acumulación de residuos y la instalación de puestos ambulantes.

La vivienda se volvió un punto de reunión durante los primeros días de octubre, luego de que fotografías y videos de su decoración comenzaran a circular en internet. La afluencia aumentó hasta provocar largas filas en las calles cercanas.

En su comunicado del 14 de octubre, la autoridad informó que las actividades permanecerían suspendidas temporalmente durante dos días para atender las situaciones reportadas y evitar posibles incidentes.

Foto: Facebook Wicca Hechicera Eilish

¿Qué problemas denunciaron los vecinos de Lindavista?

La popularidad de la casa temática no fue bien recibida por todos. En redes sociales, algunos habitantes compartieron su molestia por las consecuencias de la concentración de personas en una zona habitacional.

Entre los comentarios difundidos se encuentran quejas por las filas que se extendían durante horas, las complicaciones para circular y la presencia de comerciantes que ofrecían alimentos, juguetes, globos y otros productos alrededor del inmueble.

También hubo reclamos por la basura que quedaba en las calles y por algunas conductas atribuidas a los visitantes.

Foto: Facebook Wicca Hechicera Eilish

¿Qué tiene de especial la casa de Chucky en Lindavista?

La vivienda se ha convertido en un atractivo de temporada gracias a una decoración que cambia con distintas celebraciones del año, entre ellas Halloween, Día de Muertos y Navidad.

En esta ocasión, la ambientación dedicada al protagonista de Child’s Play, destacó por una figura de Chucky de varios metros de altura y por muñecos con movimiento que llamaron la atención de quienes acudieron a tomarse fotografías.

Uno de los aspectos que contribuyó a su popularidad es que la fachada puede apreciarse gratuitamente. Esto favoreció que familias, curiosos y aficionados al cine de terror se acercaran al lugar, aunque la asistencia masiva terminó por generar dificultades para los residentes de la zona.

Foto: X

¿Cuándo reabrirá la Fábrica de Chucky?

La suspensión anunciada por la Alcaldía Gustavo A. Madero comprende únicamente los días 15 y 16 de octubre de 2026. Hasta el momento, la información proporcionada por la autoridad no establece una fecha oficial para reanudar las visitas ni detalla si se implementarán nuevas condiciones para recibir al público.

Por ello, quienes tenían previsto acudir deberán mantenerse atentos a las redes oficiales de la demarcación antes de trasladarse al inmueble.

La alcaldía también pidió a la ciudadanía abstenerse de visitar la casa durante los días de suspensión, mientras se atienden las inconformidades.

En redes sociales comenzó a circular otra versión sobre los motivos detrás de la suspensión temporal de la Fábrica de Chucky en Lindavista. De acuerdo con estos comentarios, la concentración de visitantes también habría estado relacionada con la organización de una rodada de motocicletas, lo que presuntamente generó preocupación de los vecinos.

La decisión pone sobre la mesa el desafío de conciliar los atractivos que se viralizan en redes sociales con el bienestar de las comunidades donde se encuentran, especialmente cuando la popularidad de un sitio provoca una afluencia que rebasa la dinámica habitual de sus calles.