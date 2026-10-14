Atlante Vs Pumas: De la Final de 2007, tres sobrevivientes volverán a chocar en 2026

A prácticamente dos décadas de distancia de haber definido al campeón, Atlante y Pumas se reencuentran en la Liga MX con únicamente 3 sobrevivientes de aquella contienda en donde los Potros de Hierro bordaron la que hoy representa su última estrella bordada, conquistando el Apertura 2007.

En un formato completamente distinto al que hoy en día se conoce en la Liga MX, durante el Apertura 2007, Atlante terminó como segundo de su Grupo y 4° de la tabla general, mientras que Pumas accedió a Liguilla al ser sublíder de su sector y 8° de cara a la Fiesta Grande.

Durante los Cuartos de Final, Atlante eliminó a Cruz Azul (3-1 global) y a Chivas en Semifinales (1-1 y avanzó por la tabla), mientras que Pumas hizo lo propio ante Toluca (3-1) y Santos (5-4).

El 6 de diciembre de 2007, la Final de ida se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en donde el marcador quedó sin movimiento alguno (0-0), mientras que en la Vuelta –jugada en el Andrés Quintana Roo de Cancún- los goles de Giancarlo Maldonado y Clemente Ovalle hicieron inútil el conseguido por Ismael Íñiguez, brindándole el 2-1 al Atlante que terminaría representando su tercera estrella en la historia.

Atlante consiguió su tercera estrella en el futbol mexicano tras vencer a Pumas en la Final del Apertura 2007. Mexsport

Atlante y Pumas chocan de nueva cuenta en Liga MX

A 19 años de uno de los días más gloriosos en la historia de los Potros de Hierro, únicamente 3 elementos se mantienen como protagonistas de un Atlante Vs Pumas desde distintos ámbitos, mismos que serán parte del compromiso a celebrarse el próximo viernes 16 de octubre desde la cancha del –renombrado- Estadio Banorte:

Christian Hobbit Bermúdez / con solamente 20 años, el mediocampista sumó su primer título en el futbol mexicano tras imponerse a Pumas en una eliminatoria donde fue protagonista, siendo titular en ambos compromisos y únicamente saliendo de cambio durante el tiempo de compensación del partido de ida jugado en el Estadio Olímpico Universitario.

Esteban Solari / en su breve paso por el futbol mexicano como jugador, el hoy entrenador de los universitarios vio extintas las posibilidades de consagrarse como monarca con Pumas, quedándose en la orilla y solamente logrando consolidarse en el balompié de Chipre.

Federico Vilar / una de las más grandes leyendas del Atlante fue fundamental para que El Equipo del Pueblo lograra ser campeón del Apertura 2007. Tras ‘colgar los guantes’, el exportero se unió al Cuerpo Técnico de Miguel Herrera como Auxiliar.

BFG