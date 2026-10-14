Error imperdonable en Pumas Vs Atlante generó alineación indebida y el adiós de Mejía Barón
Tras alinear a 5 extranjeros en el Pumas Vs Atlante del Invierno 2001, Miguel Mejía Barón renunció como técnico universitario; no volvió a dirigir
Atlante no solamente genera un mal recuerdo en Pumas por la Final en donde vencieron a los universitarios, ya que en el Invierno 2001, un error de concentración de Miguel Mejía Barón generó la alineación indebida que representó la derrota auriazul y el último partido del estratega capitalino en los banquillos.
Este viernes 16 de octubre, Atlante recibirá a Pumas en la cancha del Estadio Banorte para protagonizar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, encuentro en el que ambas escuadras se encuentran obligadas a la victoria para no despedirse de manera anticipada de una posible calificación a la Liguilla.
El 19 de agosto de 2001 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas fue local ante los Potros de Hierro y, a pesar de que los del Pedregal fueron los encargados de abrir el marcador por conducto del argentino Alejandro Glaría al 28’, los tantos de José Manuel Abundis (40’) y Óscar Maturín (68’), inclinaron la balanza en favor del Atlante, conjunto que salió con el puño en alto de Ciudad Universitaria.
Pese a que el resultado dictaba un 1-2 tras los 90 minutos, una alineación indebida por parte de los dirigidos por Miguel Mejía Barón hizo que este enfrentamiento tomara tintes inolvidables, dándole juego a 5 extranjeros y superando la cuota de futbolistas foráneos que podían estar dentro del terreno de juego (4).
Joao Batista, Leandro Augusto y Alejandro Glaría fueron los titulares, mientras que César Yegros y Mauricio Donoso ingresaron de cambio, ocasionando el error que terminó con un marcador de 0-2 oficial en favor de Atlante.
Tras el compromiso, Miguel Mejía Barón renunció a su cargo como Director Técnico de Pumas y nunca más volvió a tomar el mando de manera oficial de algún equipo en el máximo circuito:
A quién le puedo echar la culpa, a nadie, fue un gran error que tuve y así lo acepto pues no estaba debidamente concentrado con el encuentro", mencionó posterior al partido Miguel Mejía Barón.
BFG