Error imperdonable en Pumas Vs Atlante generó alineación indebida y el adiós de Mejía Barón

Atlante no solamente genera un mal recuerdo en Pumas por la Final en donde vencieron a los universitarios, ya que en el Invierno 2001, un error de concentración de Miguel Mejía Barón generó la alineación indebida que representó la derrota auriazul y el último partido del estratega capitalino en los banquillos.

Este viernes 16 de octubre, Atlante recibirá a Pumas en la cancha del Estadio Banorte para protagonizar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, encuentro en el que ambas escuadras se encuentran obligadas a la victoria para no despedirse de manera anticipada de una posible calificación a la Liguilla.

El 19 de agosto de 2001 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas fue local ante los Potros de Hierro y, a pesar de que los del Pedregal fueron los encargados de abrir el marcador por conducto del argentino Alejandro Glaría al 28’, los tantos de José Manuel Abundis (40’) y Óscar Maturín (68’), inclinaron la balanza en favor del Atlante, conjunto que salió con el puño en alto de Ciudad Universitaria.

Por alineación indebida, Pumas cayó 2-0 contra Atlante el 19 de agosto de 2001. Mexsport

Pese a que el resultado dictaba un 1-2 tras los 90 minutos, una alineación indebida por parte de los dirigidos por Miguel Mejía Barón hizo que este enfrentamiento tomara tintes inolvidables, dándole juego a 5 extranjeros y superando la cuota de futbolistas foráneos que podían estar dentro del terreno de juego (4).

Joao Batista, Leandro Augusto y Alejandro Glaría fueron los titulares, mientras que César Yegros y Mauricio Donoso ingresaron de cambio, ocasionando el error que terminó con un marcador de 0-2 oficial en favor de Atlante.

Tras el compromiso, Miguel Mejía Barón renunció a su cargo como Director Técnico de Pumas y nunca más volvió a tomar el mando de manera oficial de algún equipo en el máximo circuito:

A quién le puedo echar la culpa, a nadie, fue un gran error que tuve y así lo acepto pues no estaba debidamente concentrado con el encuentro", mencionó posterior al partido Miguel Mejía Barón.

Miguel Mejía Barón en su etapa como Director Técnico de Pumas. Mexsport

BFG