Liga MX: Días, horarios y canales de la Jornada 12, Apertura 2026
Solamente 3 partidos correspondientes a la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX se transmitirán por TV Abierta; conoce todos los detalles
Con solamente 3 partidos a través de TV Abierta, la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará entre el viernes 16 y domingo 18 de octubre; conoce todos los detalles sobre horarios, enfrentamientos, sedes y canales para seguir cada uno de ellos.
Sumando 21 puntos, América lidera la tabla de posiciones en este semestre que comienza a llegar a su fin, sitio en el que lo siguen de cerca Toluca y Querétaro, con una unidad menos que las conseguidas por el conjunto de Guillermo Almada; una combinación de resultados podría dejar a las Águilas hasta en el 5° sitio tras la actividad del fin de semana.
Estos son todos los partidos correspondientes a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX:
Viernes 16 de octubre: Partidos de Liga MX
El partido inaugural de la Jornada 12 se llevará a cabo en el Estadio Victoria entre Necaxa y Atlas, duelo en el que los Hidrorayos cuentan con su última llamada en busca de mantener el milagro de calificar a la Liguilla; Xolos y Puebla pelean por un sitio en la Fiesta Grande y tanto Atlante como Pumas desean no alejarse de la contienda por uno de los últimos sitios:
19:00 / Necaxa Vs Atlas – Estadio Victoria – Fox y Fox One (Víctor Cáceres).
21:00 / Xolos Vs Puebla – Estadio Caliente – Fox y Fox One (Daniel Quintero).
21:00 / Atlante Vs Pumas – Estadio Banorte – Azteca 7, ESPN y Disney+ (Víctor Alfonso Cáceres).
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Partidos de Liga MX: sábado 17 de octubre
El grueso de la actividad del fin de semana se llevará a cabo este día, donde 10 conjuntos tendrán actividad en busca de 3 puntos que los lleven a escalar posiciones; los partidos arrancarán en Torreón y Guadalajara, pasando por León, Toluca y cerrando en la capital del país:
17:00 / Santos Vs Querétaro – Estadio Corona – ESPN, VIX y Disney+ (Mario Terrazas).
17:07 / Chivas Vs Tigres – Estadio Akron – en exclusiva por Prime Video (Fernando Hernández).
19:00 / León Vs América – Estadio Nou Camp – Fox y Fox One (Ismael Rosario López).
19:00 / Toluca Vs Atlético San Luis – Estadio Nemesio Diez – Canal 5, TUDN y VIX (Marco Antonio Ortiz Nava).
21:10 / Cruz Azul Vs FC Juárez – Estadio Banorte – Canal 5, TUDN y VIX (Salvador Pérez).
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Domingo 18 de octubre: Partidos de Liga MX
Finalmente, Rayados y Tuzos darán el cerrojazo a una Jornada 12 en donde ambos conjuntos se encuentran necesitados de la victoria para aspirar a uno de los ocho sitios que seguirán en la contienda por el título del Apertura 2026 en la Liga MX:
19:00 / Monterrey Vs Pachuca – Estadio BBVA – en exclusiva por VIX (César Ramos Palazuelos).
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG