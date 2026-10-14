Liga MX: Días, horarios y canales de la Jornada 12, Apertura 2026

Con solamente 3 partidos a través de TV Abierta, la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará entre el viernes 16 y domingo 18 de octubre; conoce todos los detalles sobre horarios, enfrentamientos, sedes y canales para seguir cada uno de ellos.

Sumando 21 puntos, América lidera la tabla de posiciones en este semestre que comienza a llegar a su fin, sitio en el que lo siguen de cerca Toluca y Querétaro, con una unidad menos que las conseguidas por el conjunto de Guillermo Almada; una combinación de resultados podría dejar a las Águilas hasta en el 5° sitio tras la actividad del fin de semana.

Estos son todos los partidos correspondientes a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Viernes 16 de octubre: Partidos de Liga MX

El partido inaugural de la Jornada 12 se llevará a cabo en el Estadio Victoria entre Necaxa y Atlas, duelo en el que los Hidrorayos cuentan con su última llamada en busca de mantener el milagro de calificar a la Liguilla; Xolos y Puebla pelean por un sitio en la Fiesta Grande y tanto Atlante como Pumas desean no alejarse de la contienda por uno de los últimos sitios:

19:00 / Necaxa Vs Atlas – Estadio Victoria – Fox y Fox One (Víctor Cáceres).

21:00 / Xolos Vs Puebla – Estadio Caliente – Fox y Fox One (Daniel Quintero).

21:00 / Atlante Vs Pumas – Estadio Banorte – Azteca 7, ESPN y Disney+ (Víctor Alfonso Cáceres).

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

Partidos de Liga MX: sábado 17 de octubre

El grueso de la actividad del fin de semana se llevará a cabo este día, donde 10 conjuntos tendrán actividad en busca de 3 puntos que los lleven a escalar posiciones; los partidos arrancarán en Torreón y Guadalajara, pasando por León, Toluca y cerrando en la capital del país:

17:00 / Santos Vs Querétaro – Estadio Corona – ESPN, VIX y Disney+ (Mario Terrazas).

17:07 / Chivas Vs Tigres – Estadio Akron – en exclusiva por Prime Video (Fernando Hernández).

19:00 / León Vs América – Estadio Nou Camp – Fox y Fox One (Ismael Rosario López).

19:00 / Toluca Vs Atlético San Luis – Estadio Nemesio Diez – Canal 5, TUDN y VIX (Marco Antonio Ortiz Nava).

21:10 / Cruz Azul Vs FC Juárez – Estadio Banorte – Canal 5, TUDN y VIX (Salvador Pérez).

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Domingo 18 de octubre: Partidos de Liga MX

Finalmente, Rayados y Tuzos darán el cerrojazo a una Jornada 12 en donde ambos conjuntos se encuentran necesitados de la victoria para aspirar a uno de los ocho sitios que seguirán en la contienda por el título del Apertura 2026 en la Liga MX:

19:00 / Monterrey Vs Pachuca – Estadio BBVA – en exclusiva por VIX (César Ramos Palazuelos).

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG