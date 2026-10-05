Atlante Vs Pumas: Precio de boletos desde los $200

Atlante y Pumas se enfrentarán el viernes 16 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 en donde los boletos cuentan con un precio que va desde los $200 pesos.

Fuera de puestos de Liguilla, Potros y universitarios van en búsqueda de una nueva victoria que los mantenga en la pelea por uno de los ocho sitios que dan acceso a la Liguilla del futbol mexicano, por lo que terminar con el puño en alto en la cancha del tres veces mundialista, podría ser fundamental en las aspiraciones de ambos.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 88,084 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Para el compromiso de la Jornada 12 correspondiente al Apertura 2026, el precio de los boletos es uno de los grandes alicientes para que el aficionado se haga presente en el Estadio Banorte, mismo que podría contar con un lleno en las 88,084 butacas disponibles.

Con precios desde los $200 hasta los $950, estas son las zonas habilitadas para el compromiso del viernes 16 de octubre, sin embargo, de momento ciertos sectores de la tribuna no cuentan con disponibilidad.

Estos son los precios de los boletos para el compromiso:

Personas con discapacidad: $200

400, 500 y 600 cabecera: $200

400, 500 y 600 lateral: $250

300 cabecera: $330

300 preferente: $390

300 lateral: $450

100 cabecera: $550

100 lateral: $600

100 plus: $650

200 platea: $790

Palcos club: $950

* El precio de los boletos no incluye cargo por servicio de la boletera oficial del evento.

¿Qué pasó en el último Atlante Vs Pumas?

El último enfrentamiento entre Atlante y Pumas trae grandes recuerdos para la escuadra del Pedregal, ya que el 16 de marzo de 2014 hicieron pesar el Estadio Olímpico Universitario y golearon 5-0 al Atlante, sumando tres puntos en un Clausura 2014 que terminó representando el descenso para los Azulgrana.

Por su parte, la última ocasión en la que Atlante fue local ante los universitarios fue durante el Apertura 2013, día en el que los Potros de Hierro jugaban en el Andrés Quintana Roo de Cancún, imponiéndose 1-0 y dejando ese dulce recuerdo del 21 de septiembre de 2013 listo para repetirse.

* En el Apertura 2007, Atlante derrotó 2-1 a Pumas en la final y bordaron su tercera estrella en el escudo del ‘Equipo del Pueblo’.

El 16 de marzo de 2014 fue la última vez que Pumas y Atlante se enfrentaron en Liga MX, donde los universitarios se impusieron 5-0. Mexsport

BFG