Canelo vs Mbilli va por TV abierta
La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se transmitirá por TV abierta en México, el próximo 31 de octubre
La pelea que sostendrán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, va por TV abierta en México. El boxeador mexicano va por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que ostenta el francés.
- Récord del ‘Canelo’ Álvarez: 63-3-2, con 39 nocauts.
- Récord de Christian Mbilli: 29-0-1, 24 nocauts.
¿DÓNDE VER ‘CANELO’ – MBILLI EN MÉXICO?
- Azteca 7.
- DAZN (streaming).
La pelea entre ‘Canelo’ y Mbilli se mantiene a pesar de los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita. En un nuevo ataque, dos misiles cayeron dentro del perímetro del aeropuerto de la ciudad yemenita de Adén.
Los combatientes hutíes combaten tanto al gobierno yemenita reconocido internacionalmente como a sus aliados sauditas.
El boxeador mexicano y el francés se medirán en Riad el próximo 31 de octubre de 2026.
Saúl Álvarez viene de perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025, donde cedió el campeonato indiscutido supermediano. Después, se sometió a una operación y viene de una rehabilitación en el codo izquierdo.
“Canelo” ya le advirtió a Christian Mbilli que no va a intentar ganar, sino que se llevará la victoria. El púgil mexicano se encuentra en Valencia, España, donde instaló su campamento para la pelea contra el francés.