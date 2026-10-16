Barcelona recupera a Raphinha y Frenkie de Jong para visitar al Betis

El FC Barcelona recuperó a Raphinha y Frenkie de Jong para visitar al Real Betis Balompié este sábado en La Cartuja de Sevilla, después de que ambos futbolistas superaran sus respectivos procesos de recuperación. El entrenador Hansi Flick podrá contar con los dos jugadores, que ya aparecen en la convocatoria del conjunto catalán.

El regreso de los futbolistas representa una alternativa para el técnico alemán de cara a los próximos compromisos del equipo. Mientras el brasileño estuvo ausente en dos partidos por un problema muscular, el neerlandés se perdió el inicio de la temporada por una lesión en la rodilla derecha sufrida durante su participación con la selección de Países Bajos.

Las situaciones de ambos son distintas. Raphinha tuvo una baja breve, mientras que De Jong afrontará ante el Betis su primera posibilidad de jugar en la temporada, aunque su reincorporación no garantiza que recupere de inmediato la titularidad.

Raphinha vuelve tras una lesión muscular

El brasileño sufrió un edema menor en la parte posterior del muslo derecho durante el reciente parón internacional, cuando se encontraba concentrado con su selección. A su regreso a Barcelona, comenzó un proceso de recuperación que le impidió participar en los encuentros frente al Getafe, en LaLiga, y al Galatasaray, en la UEFA Champions League.

Su ausencia representó una baja relevante para Flick debido a las 17 contribuciones de gol que acumula durante la temporada entre la competición liguera y el torneo europeo. El atacante se había consolidado como una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Durante su ausencia, Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Lamine Yamal contribuyeron a mantener el promedio de cuatro goles por partido del conjunto blaugrana. Con el brasileño nuevamente disponible, el entrenador recupera una opción para reforzar el ataque en el tramo de la campaña que se aproxima.

¿Qué le pasó a Frenkie de Jong?

La recuperación del neerlandés requirió más tiempo. De Jong sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha mientras estaba con su selección durante la Copa del Mundo de 2026. Por esa razón, el encuentro contra el Betis será el primero de la temporada en el que estará disponible para el cuerpo técnico.

Rodri Hernández ha ocupado su lugar en el arranque de la campaña, una situación que podría mantenerse mientras Flick evalúa las alternativas en el mediocampo. Además, el neerlandés había perdido protagonismo durante el cierre de la temporada anterior, cuando el entrenador lo utilizó como recambio.

Su regreso abre la posibilidad de que vuelva a competir por minutos, aunque todavía deberá recuperar su espacio dentro del equipo.

La visita a Sevilla forma parte de una etapa exigente para el Barcelona, que tendrá que afrontar encuentros importantes tanto en el futbol español como en Europa. Entre ellos destacan el duelo por la cima de la Champions League ante el Paris Saint-Germain y El Clásico contra el Real Madrid en LaLiga.