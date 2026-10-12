Atlante Vs Pumas: Preparan homenaje para 'Hobbit' Bermúdez

Christian Hobbit Bermúdez es considerado una leyenda de los Potros de Hierro del Atlante, por lo que el conjunto azulgrana alista un homenaje para el número 18, mismo que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre en el Estadio Banorte durante el marco del compromiso ante Pumas correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Viviendo su segunda etapa como futbolista del Atlante, el mediocampista de 39 años disfruta sus últimos meses vistiendo la playera del equipo de sus amores, mismo que defendió de 2006 a 2011 y de 2021 a la fecha.

El escudo de Atlante luce 5 estrellas, 3 conseguidas en el futbol mexicano y 2 internacionales, sin embargo, la leyenda de solamente 1.61 metros de altura ya alzó 6 trofeos oficiales con El Equipo del Pueblo:

1 Liga MX / Apertura 2007 (Pumas).

3 Ligas de Expansión MX / Apertura 2021 (Tampico Madero), Apertura 2022 (Celaya) y Clausura 2024 (Leones Negros).

1 Campeón de Campeones Expansión MX / temporada 2021-2022 (Atlético Morelia).

1 Liga de Campeones de CONCACAF / 2008-09 (Cruz Azul).

* Los títulos de Liga de Expansión y Copa de Campeones Expansión MX no son considerados dentro de las estrellas que luce el escudo del Atlante.

Christian Bermúdez es considerado una de las grandes leyendas en los 110 años de historia del Atlante. Mexsport

‘Hobbit’ Bermúdez será reconocido ante Pumas

Si bien, uno de los partidos más relevantes en la historia del Atlante es el jugado ante Barcelona en la Semifinal del Mundial de Clubes 2009, uno de los duelos más trascendentales y significativos para la institución con 110 años de historia es ante Pumas.

Imponiéndose 2-1 a Pumas sobre los últimos minutos, Atlante logró consagrarse como campeón del Apertura 2007, bordando la tercera estrella en su escudo, misma que –a casi dos décadas de distancia- representa su última conquista hasta el momento en el futbol mexicano.

A días de medirse ante Pumas en la cancha del Estadio Banorte, Atlante anunció el homenaje a Christian Hobbit Bermúdez mediante sus redes sociales, dejando los detalles y las sorpresas para el próximo viernes 16 de octubre:

“Un partido ideal para recordar #LaGrandezaDelAtlante y rendir homenaje a nuestra leyenda. ¡Nos vemos el viernes en el @EstadioBanorte!”.

BFG