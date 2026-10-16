¿El nuevo sueldo de Arteta tiene que ver con los despidos en Arsenal?

El Arsenal, actual campeón de la Premier League, le otorgó a Mikel Arteta un nuevo contrato por 20 millones de libras al año. Una semana después, se anunció que el club recortará 60 puestos de trabajo.

Aunque no existe evidencia que vincule los despidos con la mejora salarial del entrenador español, las redes sociales comenzaron a cuestionar el aumento de sueldo de Mikel Arteta y a especular sobre una posible relación entre ambas decisiones.

Sin embargo, antes de presentar la nueva propuesta contractual al entrenador español, la directiva del Arsenal recurrió a los servicios de Boston Consulting Group, empresa especializada en estrategias corporativas que elaboró un plan de ahorro para los Gunners.

De acuerdo con los informes, el Arsenal recortará puestos relacionados con las áreas comercial, de marketing, viajes, catering, análisis y scouting. Sin embargo, los ajustes no afectarán a la academia del equipo ni a los cuerpos técnicos de ninguna categoría.

Mikel Arteta respondió a la reestructuración

Al ser cuestionado sobre la reestructuración financiera del club durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra Nottingham Forest, el entrenador español explicó que la directiva le había presentado un análisis de distintas áreas de la institución. Asimismo, expuso la justificación que recibió para llevar a cabo los cambios.

Me explicaron que se ha hecho con la intención siempre de evolucionar… Algunas decisiones tienen que tomarse para poner a las personas en los roles adecuados y seguir invirtiendo para lograr lo que queremos lograr y el éxito que queremos crear”, declaró Mikel Arteta.

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta en la celebración de un gol de su equipo. REUTERS

Los números de Arteta con el Arsenal

Desde su llegada en el 2019 el entrenador español ha potenciado al equipo hacia los primeros lugares de la clasificación. Ha afrontado 361 partidos, en los cuales ostenta 225 victorias, 60 empates y 76 derrotas.

El balance de sus encuentros ha sido positivo, con una efectividad del 62.3%. En cuanto a títulos, ha conquistado tres Community Shield, una FA Cup y la Premier League de la temporada pasada. Asimismo, se quedó cerca de conquistar la UEFA Champions League frente al PSG, aunque no logró superarlo en la tanda de penaltis.