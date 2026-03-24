Conoce la confusión en el ciclismo mundial con relación a la próxima carrera de Isaac del Toro

Isaac del Toro quedó envuelto en un episodio tan inusual como revelador dentro del ciclismo profesional: pasó de estar considerado para debutar en la E3 Saxo Classic a quedar completamente fuera… todo por una confusión en la lista de inscritos que expuso fallas en la comunicación dentro del pelotón.

Durante horas, diversos reportes colocaron al corredor mexicano del UAE Team Emirates dentro de la alineación para la clásica belga, lo que habría significado su primer contacto con los exigentes adoquines del norte de Europa, terreno reservado para especialistas. La noticia generó entusiasmo, especialmente por el gran momento deportivo que atraviesa el bajacaliforniano.

Sin embargo, la expectativa se derrumbó con la misma rapidez con la que surgió. Fuentes cercanas al equipo confirmaron que Del Toro nunca estuvo realmente contemplado para correr, y que su aparición en la startlist fue producto de un error.

De acuerdo con información revelada por Domestique Cycling y confirmada por el propio equipo, la inclusión de Del Toro en la startlist fue producto de un error de comunicación, y en realidad el ciclista que ocupará ese lugar será otro corredor.

Este giro inesperado corta momentáneamente la narrativa ascendente del mexicano, quien vive uno de los mejores momentos de su joven carrera. Apenas en este inicio de 2026, Del Toro ha demostrado ser uno de los ciclistas más sólidos del circuito, con victorias de etapa y títulos generales en competencias de alto nivel como el UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

Además, el bajacaliforniano viene de firmar una actuación destacada en la Strade Bianche, donde finalizó en el podio mientras trabajaba como gregario de lujo para Tadej Pogacar, a quien el fin de semana pasado ayudó a conquistar la clásica Milán-San Remo, consolidando así su reputación como un corredor versátil y competitivo en distintos terrenos.

En comunidades del entorno ciclista comenzó a tomar fuerza la versión de que la confusión habría sido provocada por un error en el nombre, específicamente una mezcla con un corredor de apellido similar, identificado como Del Grosso.

Aunque no existe confirmación oficial por parte del equipo, esta hipótesis encaja con la dinámica habitual del ciclismo profesional, en la que las listas preliminares son modificadas constantemente y los errores tipográficos o de registro pueden darse de vez en cuando.

En cuestión de horas, Del Toro pasó de ser proyectado como un posible contendiente sorpresa en Bélgica a ni siquiera tomar la salida, evidenciando cómo una información incorrecta puede escalar rápidamente en la conversación global.

La ausencia del mexicano no altera su hoja de ruta principal. Su calendario sigue enfocado en carreras por etapas, en las que ya ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel. Con 22 años, ha conseguido resultados que lo colocan como una de las grandes promesas del ciclismo.

El debut en adoquines belgas tendrá que esperar, pero la expectativa sobre Del Toro sigue creciendo cada día, al ser ya considerado como una de las principales figuras en los pelotones.

El mexicano Isaac del Toro (centro) consiguió su segundo título de la temporada al ganar hace unas semanas la Tirreno-Adriático UAE Team

¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro?

La Itzulia Basque Country 2026 (La Vuelta al País Vasco) representa uno de los desafíos más exigentes de la temporada para Isaac del Toro, quien llega como el actual número dos del ranking mundial UCI.

La competencia, que se disputará del 6 al 11 de abril en el norte de España, destaca por un recorrido brutal de 809.6 kilómetros y un desnivel acumulado de 16,154 metros, repartidos en 29 puertos puntuables.

El mexicano encabezará al UAE Team Emirates con la misión de defender el dominio del equipo en esta carrera, tras las victorias de sus compañeros João Almeida y Juan Ayuso en las ediciones de 2025 y 2024, respectivamente.