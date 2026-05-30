Luis García vuelve a ser la figura de un título de Toluca

Luis García volvió a aparecer cuando Toluca más lo necesitaba.

Después de sostener a los Diablos Rojos durante más de 120 minutos y detener el penal decisivo en la tanda frente a Tigres, el guardameta se convirtió en una de las grandes figuras de la conquista de la Concacaf Champions Cup 2026.

Minutos después de levantar el trofeo, García dedicó el campeonato a la afición escarlata y recordó el vínculo que ha construido con la institución a lo largo de una década.

“Esto es para ellos y que lo disfruten hoy”, aseguró el arquero en referencia a los seguidores de Toluca.

El guardameta también agradeció el respaldo que ha recibido por parte del club durante su trayectoria.

Estoy agradecido con la institución, por todo lo que me han dado y con esta gente que siempre está con nosotros”, señaló.

Luis García detiene el penal de Juan José Purata durante la muerte súbita y asegura el título de la Concacaf Champions Cup 2026 para Toluca. MEXSPORT

La coronación continental representó el tercer título de García con los Diablos Rojos, una cifra que ni siquiera imaginaba alcanzar cuando llegó a la organización.

“Uno trabaja para eso. Estoy agradecido con la institución por todo lo que me han dado y con esta gente que siempre está con nosotros”, comentó.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Hernán Cristante, referente histórico de la portería escarlata, tomó la palabra para reconocer públicamente el crecimiento del actual guardameta de Toluca.

Lo que vienes creciendo, lo que has madurado como portero, una posición muy complicada, muy ingrata en ocasiones, y hoy has estado extraordinario”, le dijo el histórico arquero argentino.

Lejos de asumir un papel protagónico, García respondió con la misma serenidad que mostró durante la final.

“Siempre con el trabajo y la humildad de seguir mejorando”, respondió.

El arquero insistió en que su objetivo sigue siendo evolucionar y corresponder a la confianza que ha recibido dentro del club.

“Siempre voy a trabajar por el grupo, por Toluca que me ha dado todo. Tengo 10 años acá y estoy agradecido con ellos”, afirmó.

La conversación también tocó brevemente el tema de la Selección Mexicana, especialmente después de una actuación que volvió a colocarlo entre los nombres más destacados del futbol nacional.

Sin embargo, García evitó generar presión y prefirió mantener el mismo discurso que lo ha acompañado durante toda su carrera.

“Trabajo y humildad siempre van a salir adelante. Obviamente algún día volteen a ver para acá, pero sigo trabajando y esperando la oportunidad”, concluyó.

Por ahora, el arquero tiene motivos suficientes para celebrar.

Como ocurrió en la final del Apertura 2025, Luis García volvió a convertirse en el héroe de Toluca en una noche de campeonato. Y otra vez, cuando el título estuvo en juego, apareció para marcar la diferencia.