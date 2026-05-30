Marcel Ruiz celebra el título… pero ya da por perdido el Mundial 2026

Marcel Ruiz celebró el título de la Concacaf Champions Cup 2026 envuelto en una bandera mexicana.

Minutos después, cuando la euforia comenzaba a bajar y los festejos seguían sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez, el mediocampista de Toluca dejó una confesión que contrastó con la imagen que había regalado durante la celebración.

A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, considera muy complicado aparecer en la lista definitiva de Javier Aguirre.

Está muy difícil, la verdad. Ya es una lista de 26, entonces lo veo complicado”, reconoció el futbolista escarlata.

Ruiz fue una de las piezas más importantes de Toluca durante el último año y participó en la conquista de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup, pero admite que desde hace algunos días comenzó a prepararse para la posibilidad de quedarse fuera de la convocatoria.

“Desde hace unos días creo que ya me preparé para que sea mi situación y todo, pero ahora muy contento por el título”, explicó.

El mediocampista también reveló que nunca sostuvo una conversación directa con Javier Aguirre sobre sus posibilidades de asistir al Mundial.

Él es el entrenador y tomará sus decisiones. Si estoy en la lista, estaré muy contento y si no, le deseo todo el éxito y espero que les vaya bien de todo corazón”, comentó.

Antes de hablar sobre la Selección Mexicana, Ruiz se mostró emocionado por una conquista que considera especial dentro de su carrera.

“Este era el objetivo cuando decidí regresar. Hacer esto por mi México, por mis compañeros. Son lo más importante, siempre me apoyaron y nunca me dejaron abajo”, señaló.

El jugador también reconoció el sufrimiento que vivió una vez que abandonó el terreno de juego y tuvo que observar la definición desde la banca.

“Es horrible. Otra vez como Tigres, la misma situación, tiempo extra, penales. No se puede poner más cardíaco esto”, relató.

Ruiz aseguró que el campeonato representa una enorme satisfacción después de meses complicados y de convivir con rumores sobre su futuro.

“Estoy muy feliz y ahora esperemos qué pasa”, agregó.

Mientras Toluca celebraba una nueva corona internacional, Marcel Ruiz parecía vivir sentimientos encontrados.

Por un lado levantó otro trofeo con los Diablos Rojos.

Por el otro, dejó entrever que el sueño de disputar el Mundial 2026 podría escaparse justo cuando la cuenta regresiva para la inauguración ya comenzó.