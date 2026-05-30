Toluca conquista Concacaf y arruina la despedida soñada de Gignac

Los Diablos Rojos del Toluca son los nuevos campeones de la Concacaf Champions Cup.

Lo consiguieron desde los penales, después de una final cerrada y extensa ante Tigres, y de paso le arruinaron a André Pierre Gignac el que pudo haber sido su último partido con la camiseta felina.

Once años después de aterrizar en México para transformar la historia del club regiomontano, el delantero francés observó cómo el trofeo continental se escapaba en una noche cargada de simbolismo.

Sin un acuerdo de renovación con la directiva y con 40 años de edad, el máximo goleador en la historia de Tigres, con 222 anotaciones, podría haber disputado su último encuentro defendiendo los colores auriazules.

La final fue una reedición de la disputa por el título del Apertura 2025.

Aquella vez ganó Toluca. Esta vez también necesitó más de 120 minutos y una tanda de penales para confirmar su superioridad en una rivalidad que comienza a marcar una época reciente del futbol mexicano.

El encuentro estuvo lejos de las expectativas que suele generar una final.

Durante los 90 minutos reglamentarios predominó la cautela. Tigres mostró una ligera superioridad en varios lapsos del partido con intentos de Ángel Correa y Diego Lainez, mientras que Toluca prefirió esperar, analizar y detectar las debilidades de la defensa rival antes de arriesgar demasiado.

La sensación era extraña.

Había una copa en juego, pero pocas emociones sobre la cancha. El partido avanzó entre interrupciones, precauciones y oportunidades contadas. Los tiempos extra aparecieron como una consecuencia inevitable.

No fueron suficientes los goles.

Jorge Díaz adelantó a los escarlatas al minuto 103 y pareció acercarlos al título. Sin embargo, Joaquim apareció al 113' para mantener con vida la esperanza de despedir a Gignac con una celebración internacional.

La definición quedó reservada para los penales.

Ahí Toluca mostró mayor serenidad y terminó consumando una victoria que fortalece el proyecto encabezado por Antonio Mohamed. El propio estratega había señalado que este título convertiría a su plantilla en un equipo histórico. El campeonato le dio sustento a sus palabras.

Además de levantar el trofeo regional, los Diablos Rojos aseguraron su participación en la Copa Intercontinental 2026, que se disputará en Catar, y obtuvieron el boleto al Mundial de Clubes 2029.

Para Tigres quedó una nueva deuda.

Sin alcanzar una final de Liga MX desde el Clausura 2023, el proyecto de Guido Pizarro continúa sin acercarse a los estándares que construyó la época dorada de Ricardo Ferretti.

Y mientras Toluca celebraba una nueva página dorada en su historia, la noche parecía detenerse por un instante alrededor de Gignac.

Porque los penales no solo definieron al campeón de la Concacaf Champions Cup.

También pudieron marcar el final de la carrera del futbolista extranjero que cambió para siempre la historia de Tigres.