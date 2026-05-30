Toluca, campeón de la Concacaf; se clasifica a Mundial de Clubes e Intercontinental

En una Final épica disputada en el Estadio Nemesio Díez, el Toluca superó a Tigres en los penaltis (6-5) para ganar la Concachampions 2026.

Los Diablos Rojos, que dominaron gran parte del encuentro y aunque sufrieron demasiado, el guardameta, Luis García, fue la figura del conjunto escarlata.

Luis García fue el héroe de Toluca en la conquista de la Concacaf Champions Cup 2026 al detener el penal decisivo en la tanda frente a Tigres. MEXSPORT

Con esta victoria, Toluca no solo levanta el trofeo regional tras más de dos décadas de espera desde su último título en 2003, sino que confirma su dominio en una edición donde eliminó con autoridad a equipos como LA Galaxy y LAFC.

Toluca se clasifica al Mundial de Clubes y a la Intercontinental

Bajo la dirección del técnico Antonio Mohamed, Toluca continúa escribiendo páginas doradas en su historia.

El triunfo en la Final ante Tigres no solo representa el tercer campeonato de Concacaf para los Diablos Rojos (1968, 2003 y 2026), sino que les abre las puertas a dos torneos globales de élite.

El campeón de la Concacaf 2026 obtiene plaza directa para la Copa Intercontinental 2026, el torneo que reúne a los campeones continentales. Además, asegura su participación en el Mundial de Clubes 2029.

El Turco Mohamed gana otro título con el Toluca MEXSPORT

Mohamed ha sido clave en esta transformación. Su manejo táctico y capacidad para motivar al plantel permitieron a Toluca superar una dura semifinal ante LAFC y brillar en la final.

¿Cuántas veces ha jugado Toluca en el Mundial de Clubes?

Toluca disputará por primera vez el Mundial de Clubes de la FIFA en su formato ampliado de 2029.

Históricamente, los Diablos Rojos no han tenido participaciones previas en el torneo mundial de clubes en sus ediciones anteriores, por lo que esta clasificación marca un hito inédito para la institución mexiquense.

¿Cuántas veces ha jugado Toluca la Copa Intercontinental?

En cuanto a la Copa Intercontinental, Toluca tiene un antecedente cercano: fue campeón de la extinta Copa Interamericana en 1968 ante Estudiantes de la Plata.

Esta será su primera incursión en la nueva FIFA Intercontinental Cup 2026, donde entrará en la segunda ronda enfrentando al campeón de la Copa Libertadores en el "Derby de las Américas".