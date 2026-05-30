¡Cuidado México! Corea del Sur golea a Trinidad y Tobago 

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones que compartirán grupo con México comienzan a mostrar los dientes.

Lo que parecía un sector accesible se puede complicar, y el primero en enviar una señal de alerta fue Corea del Sur, que este sábado arrolló sin piedad a Trinidad y Tobago.

Este fue el XI del Tri para enfrentar a Australia en el compromiso celebrado en el Rose Bowl Stadium. Mexsport

La “marea roja” asiática demostró que llega en gran forma y con hambre de trascender en la siguiente Copa del Mundo.

Corea del Sur aplasta 5-0 a Trinidad y Tobago

En un partido amistoso de preparación, Corea del Sur no dejó dudas sobre su superioridad y goleó 5-0 a Trinidad y Tobago en un encuentro dominado de principio a fin.

Los asiáticos salieron con intensidad desde el silbatazo inicial, presionando alto y aprovechando la velocidad de sus extremos. Fue justamente la estrella y capitán, Heung-Min Son, quien se lució en el partido, ya que anotó un doblete (39’, 42’).

Antes del descanso ya ganaban por dos goles y además, manejaban el partido con tranquilidad. En la segunda mitad, el técnico rotó piezas, pero el dominio no disminuyó; al contrario, los surcoreanos ampliaron la cuenta con un par de contragolpes.

Al 65’, Gue-sung Cho anotó el 3-0; Hee-chan Hwang colocó el cuarto gol al 74’ y Cho culminó todo al 76’.

Corea del Sur lució compacta, física y con variantes tácticas que le permiten adaptarse según el rival, además de preocupar a las selecciones en la justa mundialista.

El Tricolor tiene razones para temer a Corea del Sur

México enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A en el Mundial, un partido que empezaría a definir el acomodo de este mismo.

Tras ver la goleada ante Trinidad y Tobago, el cuerpo técnico del Tri debe tomar nota: los asiáticos son un equipo vertical, rápido en transición y peligroso en el uno contra uno.

Con Son como líder y figura, el equipo ha mejorado notablemente en los últimos años, mientras que su mediocampo combina experiencia europea con juventud explosiva.

Para México, que históricamente ha sufrido contra selecciones asiáticas por su ritmo y disciplina táctica, este duelo representa uno de los mayores desafíos del grupo.