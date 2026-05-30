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¡Cuidado México! Corea del Sur golea a Trinidad y Tobago 

Vaya manera de meter presión por parte de Corea del Sur de cara al Mundial, ya que en su partido amistoso contra Trinidad y Tobago, golearon y metieron miedo en el Tricolor

Por: Eduardo Cristobal Colin

Corea del Sur logra una victoria importante previo al Mundial 2026Son Heungmin de Corea durante el partido Republica de Corea (Corea del Sur) vs Ghana, correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio de la Ciudad de la Educacion, Doha, 28 de noviembre de 2022.
Corea del Sur logra una victoria importante previo al Mundial 2026MEXSPORT

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones que compartirán grupo con México comienzan a mostrar los dientes.

Lo que parecía un sector accesible se puede complicar, y el primero en enviar una señal de alerta fue Corea del Sur, que este sábado arrolló sin piedad a Trinidad y Tobago.

Este fue el XI del Tri para enfrentar a Australia en el compromiso celebrado en el Rose Bowl Stadium.
Este fue el XI del Tri para enfrentar a Australia en el compromiso celebrado en el Rose Bowl Stadium.Mexsport

La “marea roja” asiática demostró que llega en gran forma y con hambre de trascender en la siguiente Copa del Mundo.

Corea del Sur aplasta 5-0 a Trinidad y Tobago

En un partido amistoso de preparación, Corea del Sur no dejó dudas sobre su superioridad y goleó 5-0 a Trinidad y Tobago en un encuentro dominado de principio a fin.

Los asiáticos salieron con intensidad desde el silbatazo inicial, presionando alto y aprovechando la velocidad de sus extremos. Fue justamente la estrella y capitán, Heung-Min Son, quien se lució en el partido, ya que anotó un doblete (39’, 42’).

Antes del descanso ya ganaban por dos goles y además, manejaban el partido con tranquilidad. En la segunda mitad, el técnico rotó piezas, pero el dominio no disminuyó; al contrario, los surcoreanos ampliaron la cuenta con un par de contragolpes. 

Al 65’, Gue-sung Cho anotó el 3-0; Hee-chan Hwang colocó el cuarto gol al 74’ y Cho culminó todo al 76’.

Corea del Sur lució compacta, física y con variantes tácticas que le permiten adaptarse según el rival, además de preocupar a las selecciones en la justa mundialista.

El Tricolor tiene razones para temer a Corea del Sur

México enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A en el Mundial, un partido que empezaría a definir el acomodo de este mismo.

Tras ver la goleada ante Trinidad y Tobago, el cuerpo técnico del Tri debe tomar nota: los asiáticos son un equipo vertical, rápido en transición y peligroso en el uno contra uno. 

Con Son como líder y figura, el equipo ha mejorado notablemente en los últimos años, mientras que su mediocampo combina experiencia europea con juventud explosiva.

Para México, que históricamente ha sufrido contra selecciones asiáticas por su ritmo y disciplina táctica, este duelo representa uno de los mayores desafíos del grupo.

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