Selección Mexicana: Leyendas del Mundial 1986 visitan al Tri de Javier Aguirre en el CAR

Las figuras de la Selección Mexicana del Mundial de 1986 sorprendieron al actual representativo nacional con una visita de lujo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). El emotivo encuentro sirvió para que los históricos del balompié azteca transmitieran su experiencia, motivación y, sobre todo, el enorme orgullo que representa disputar una Copa del Mundo en territorio nacional, de cara al Mundial de 2026.

La reunión tuvo un tinte de nostalgia pura, pues fue impulsada directamente por el director técnico de la Selección Mayor, Javier 'Vasco' Aguirre, quien curiosamente formó parte de aquella mítica plantilla de 1986 dentro de la cancha.

El reencuentro de los héroes del 86 en el CAR

El CAR se vistió de gala para recibir a auténticas instituciones del futbol mexicano. Entre los exseleccionados que acudieron al llamado destacaron figuras de la talla de Manuel Negrete, Fernando Quirarte, Luis Flores, Carlos de los Cobos, Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo.

Las leyendas observaron de cerca la sesión de entrenamiento y posteriormente sostuvieron una charla íntima con el plantel actual [sports]. En ella, recalcaron el peso de la camiseta verde y la gran responsabilidad de ser locales ante millones de aficionados [sports], buscando inyectarles la misma identidad y ambición con la que ellos hicieron vibrar al país hace cuatro décadas.

Una campaña para conectar con las raíces

Esta emotiva convivencia no fue una casualidad. La iniciativa forma parte de una estrategia integral de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para unificar al equipo con su afición rumbo a la justa norteamericana.

Al recordar las raíces del último torneo mundialista celebrado en México, el Tricolor busca recuperar la comunión total con el público y cobijar a sus jugadores con la mística ganadora de una de las generaciones más queridas de la historia.