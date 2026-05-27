Carrasquilla alienta a Panamá y afición de Pumas pide su salida 

A pesar de haber salido lesionado en la Final y generar preocupación en el entorno del club, el mediocampista Adalberto Carrasquilla fue incluido en la lista definitiva de Panamá para el Mundial.

Su convocatoria representa un logro personal importante para el jugador, quien fue pieza clave en el esquema de Pumas durante la temporada, aunque su físico quedó en entredicho tras el último partido.

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla salió lesionado el pasado domingo en la final entre Cruz Azul y Pumas Mexsport

Por esto, afición de Pumas se molestó con Carrasquilla

Carrasquilla publicó un mensaje en redes sociales para alentar a la Selección de Panamá de cara a su participación en el Mundial, mostrando su orgullo por representar a su país y deseándole éxito a sus compañeros.

Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa del Mundo… Ese apoyo me da fuerza para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”, fue parte del mensaje que escribió.

Sin embargo, este post generó molestia entre un sector importante de la afición de Pumas, que esperaba alguna palabra de consuelo o reflexión por la Final perdida.

Mediante redes sociales, los auriazules expresaron su molestia por su no pronunciamiento del título que se les escapó, incluso hubo algunos que pidieron su salida del club por la falta de compromiso.

Algunos mensajes de la afición de Pumas fueron:

“Lo de Adalberto Carrasquilla es de un cagonazo de época. Ni una palabra por la derrota del domingo… No merece seguir en este equipo”.

“Pues ya está, Coco Carrasquilla ni una sola palabra para Pumas ni para sus compañeros. No te deseo el mal solo espero después del Mundial te vayas”.

“Ni un solo mensaje a Pumas o a la afición. A este cabrón le importa más jugar el Mundial con su Selección”.

Carrasquilla, de la defensa a pedir su salida

Semanas atrás, la misma afición de Pumas había salido en defensa de Carrasquilla cuando seguidores de Cruz Azul lo atacaron en redes sociales.

Ahora, esa misma afición se muestra dividida y decepcionada. Un sector importante ha cambiado radicalmente su postura y exige que el club no renueve o busque salida al panameño, argumentando falta de compromiso e identificación con los colores de Pumas.

Adalberto Carrasquilla tuvo actividad con Panamá en Sudáfrica por la fecha FIFA. PumasMX

Consideran que priorizar únicamente su selección nacional sin mostrar empatía por el fracaso deportivo del equipo refleja una actitud que no condice con lo que se espera de un jugador de un club tan exigente como Pumas.