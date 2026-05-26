¿Será? Jorge Campos predice semifinales para México en el Mundial

Una predicción ya se cumplió: Cruz Azul, campeón en 2026. Y falta otra que recobra fuerza: La selección de México a semifinales en el Mundial. ¿Será? En su pronóstico, Jorge Campos consideró que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre llegarán muy lejos y visualizó que será en los Cuartos de final y semis.

“Tengo mucha confianza de que va a llegar lejísimos, esperemos que Cuartos o Semifinales. Lo veo muy bien, estamos en casa y va a agarrar mucha confianza. Creo que jugar en Estados Unidos es como nuestra casa también, aunque vayamos teniendo unos partidos en México, pero las otras fases allá, creo que nos va a ir muy bien”, dijo Jorge Campos en entrevista para Claro Sports.

Jorge Campos mostró su confianza en que México llegará muy lejos Mexsport

Un video durante el programa de Franco Escamilla retomó fuerzas. En aquella ocasión, John Milton hipnotizó al comediante Paco Maya, quien predijo el título de Cruz Azul y la instancia en la que llegara la Selección Mexicana.

Sobre la conformación de la lista final de la Selección Mexicana, el exportero de los Pumas afirmó que ya se sabe quiénes están en esa convocatoria y lo importante es cómo se va a desarrollar en la cancha.

Jorge Campos consideró que la lista final para el Mundial ya debe de estar Mexsport

“Como entrenador, como auxiliar que fui, ya sabemos quiénes están, aparezca o no, el cuadro ya está. Lo importante es cómo se va a desarrollar, cómo se va a acoplar el equipo y que lleguen en su momento, porque eso es importante”, dijo.

México debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio CDMX.