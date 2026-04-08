¿Lionel Messi y 'Checo' Pérez juntos? El GP de Miami de la F1 tendría una reunión histórica

El mes de abril resultó bastante atípico para los fieles seguidores de la Fórmula 1 tras la sorpresiva cancelación de las carreras programadas en Medio Oriente. Sin embargo, la máxima categoría del automovilismo guardó un as bajo la manga para inicios de mayo. El Gran Premio de Miami 2026 no solo promete pura adrenalina sobre el asfalto, sino que prepara un evento mediático sin precedentes que paralizará al mundo del deporte: una posible cumbre entre Lionel Messi, Franco Colapinto y el ídolo mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Lionel Messi jugando con el Inter Miami. REUTERS

La ciudad del sol se alista para vivir un fin de semana lleno de estrellas en las inmediaciones del imponente Hard Rock Stadium. El Miami International Autodrome contará con la presencia estelar del "10" argentino, quien aprovechará su día de descanso con el Inter Miami para visitar la zona de pits. Y aunque el plan original contemplaba únicamente apoyar a su compatriota de la escudería Alpine, los reflectores ahora apuntan a un encuentro majestuoso con el tapatío, quien regresó este año al máximo circuito como flamante refuerzo del equipo Cadillac.

UN CÓNCLAVE LATINO EN EL PADDOCK DE MIAMI

Para nadie es un secreto que 'Checo' Pérez y Franco Colapinto cargan con el inmenso orgullo de ser los únicos representantes latinoamericanos en la actual parrilla de la F1. Por ello, la inminente llegada de Lionel Messi al paddock representa una oportunidad dorada para capturar una fotografía que pasará a la historia. El astro del futbol mundial disputará el sábado 2 de mayo el llamado 'Clásico del Sol' ante el Orlando City en la Major League Soccer. Al día siguiente, la plantilla de las 'Garzas' gozará de una jornada libre, el pretexto perfecto para que el rosarino se sumerja de lleno en el ambiente de los motores.

Franco Colapinto en el paddock de Alpine. REUTERS

El periodista sudamericano Fernando Svaluto destapó la noticia y filtró la disposición del exjugador del Barcelona. "Si no pasa nada, por supuesto, me encantaría visitar a Franco en el box, el domingo podría ir", respondió el campeón del mundo ante la invitación. A esta excursión dominical se sumaría Rodrigo De Paul, otro referente de la selección de Argentina que actualmente milita en la MLS. Pero el morbo real para la afición azteca radica en ver a la leyenda del balompié intercambiando palabras con el veterano corredor mexicano, un choque de gigantes en toda regla.

DEL INTER MIAMI A LA VELOCIDAD DE LA FÓRMULA 1

Esta no será la primera vez que el atacante sudamericano respire el olor a neumático quemado y combustible. En 2018 acudió a la carrera en territorio español y durante 2023 se paseó por la pista de Florida justo cuando recién aterrizó en su actual equipo estadounidense. No obstante, la edición de este Gran Premio de Miami tiene un sabor distinto, mucho más cercano a sus raíces y a la pasión latina que desbordan figuras como 'Checo' Pérez a bordo de su nuevo monoplaza.

'Checo' Pérez a bordo de un patín en Japón. REUTERS

La interacción entre estos titanes del deporte arrancará desde los días previos. Trascendió que el joven piloto argentino de Alpine visitará las instalaciones del equipo rosa para convivir con los futbolistas antes de su partido liguero. Esta camaradería construirá el puente perfecto para que el domingo, entre el rugir de las máquinas y el glamour de la pista, se concrete la reunión definitiva. Ver juntos al ídolo del futbol, al novato sensación de Argentina y al experimentado piloto de Cadillac romperá las redes sociales y coronará a Miami como la capital absoluta del deporte.