Nery Castillo rompe el silencio: El crudo mensaje contra Mircea Lucescu tras su muerte

El mundo del futbol internacional se vistió de luto el martes con la noticia del fallecimiento de Mircea Lucescu a los 80 años de edad. Sin embargo, mientras gran parte de la comunidad deportiva enviaba condolencias, una de las figuras más controversiales y talentosas que vistió la camiseta de la Selección Mexicana decidió alzar la voz para ajustar cuentas con el pasado. Nery Castillo, el exdelantero potosino que brilló en la Copa América 2007, utilizó sus plataformas digitales para ventilar un rencor que guardó durante más de una década.

Nery Castillo en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Lejos de los reflectores mediáticos que alguna vez lo rodearon, Castillo aprovechó los momentos previos al deceso del estratega rumano para recordarle una herida que nunca cerró. El trasfondo de este conflicto humano y deportivo se remonta a la etapa en la que ambos coincidieron en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, club que pagó una millonada por el mexicano, pero donde el idilio terminó en una pesadilla personal para el jugador.

UN RECLAMO DESDE LAS ENTRAÑAS: EL DOLOR POR SU MADRE

La publicación de Nery en su cuenta de Instagram no buscó la diplomacia. Con un tono seco y cargado de resentimiento, el exfutbolista subrayó la falta de empatía que supuestamente recibió por parte de Lucescu en enero de 2009. En aquel entonces, la madre de Nery, Myriam Confalonieri, atravesaba sus últimos días de vida. Según el relato de Castillo, el entrenador rumano mostró una cara inhumana al negarle los permisos básicos para estar presente en el momento más crítico de su núcleo familiar.

El mensaje de Nery Castillo a Mircea Lucescu. Foto: Redes Sociales

"A mí no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma ni tampoco despedirme de ella en su entierro", escribió Nery, contrastando su tragedia con la suerte del técnico, quien sí estuvo rodeado de sus seres queridos en sus horas difíciles. Este mensaje dejó en evidencia que, para el exjugador del Olympiakos, el éxito deportivo del estratega palidece frente a lo que él consideró una crueldad imperdonable que marcó el resto de su carrera y su vida personal.

LA RELACIÓN ROTA QUE MARCÓ EL DESTINO DE NERY EN UCRANIA

El conflicto entre el estratega y el atacante mexicano nació prácticamente desde el día uno. Lucescu nunca vio con buenos ojos la inversión de 20 millones de dólares que el club ucraniano realizó por el potosino, calificando la cifra como exagerada. Esta tensión se trasladó rápidamente al vestidor, donde el técnico etiquetó a Castillo como un elemento "problemático", una etiqueta que persiguió al jugador durante gran parte de su trayectoria en Europa.

Nery Castillo jugando con la Selección Mexicana en la eliminatoria. Mexsport

Aquel choque de egos provocó que Nery saliera a préstamo al Manchester City, buscando un aire que nunca encontró del todo. En su momento, el entrenador rumano se defendió asegurando que él siempre otorgaba permisos para situaciones familiares y acusó al mexicano de mentir. No obstante, con esta nueva y cruda declaración tras la partida de Lucescu, el debate sobre quién decía la verdad volvió a encenderse. Nery Castillo demostró que, aunque pasen los años y los protagonistas dejen este mundo, hay deudas emocionales que el futbol no puede borrar.