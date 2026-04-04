Lionel Messi anota el primer gol de Inter Miami en su nuevo estadio

Al minuto 10 del partido entre Inter Miami y Austin FC en la MLS, Lionel Messi apareció para anotar de cabeza y convertir el primer gol de Las Garzas en el NU Stadium recinto que estrenan; Guilherme da Trindade fue el primero en marcar en la historia del inmueble.

Este sábado 4 de abril, Inter Miami recibió a Austin FC en el primer partido en la historia del NU Stadium de Miami, mismo que cuenta con una capacidad para 25,000 espectadores.

Panorámica del NU Stadium, con capacidad para 25,000 aficionados. X: @InterMiamiCF

No todo podría ser color de rosa en este primer partido del Inter Miami en su nuevo estadio, ya que el brasileño Guilherme da Trindade apareció en el área de los locales y convirtió el primer gol en toda la historia del NU Stadium.

Con el marcador en contra, Lionel Messi y compañía tomaron las riendas del compromiso y se marcharon al frente, por lo que el 10 argentino apareció por sorpresa en el área y con un cabezazo a segundo poste, igualó el compromiso, convirtiendo el primer tanto de Las Garzas en su inmueble inaugural.

Por supuesto, Inter Miami alabó a su capitán y máximo goleador en sus 8 años de historia, por lo que días atrás bautizó una de las tribunas con el nombre del astro argentino, mismo que cuenta con innumerable cantidad de récords.

BFG