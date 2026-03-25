Lionel Messi lanza indirecta a Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

La rivalidad más grande en la historia del futbol moderno escribió un capítulo que nadie esperaba. Tras años de mantener una postura diplomática y de respeto mutuo, Lionel Messi decidió abandonar el silencio para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Cristiano Ronaldo. El astro argentino, actual figura del Inter Miami de la MLS, marcó una distancia clara respecto a la mentalidad que el portugués exhibió durante gran parte de su carrera profesional, todo esto antes del Mundial 2026.

Lionel Messi controlando el balón. AFP

En una charla reciente con la cadena NBC News, Messi fue cuestionado sobre su motivación actual tras ganarlo absolutamente todo. Lejos de las respuestas tibias de otras ocasiones, el rosarino señaló que muchos jugadores pierden el piso por buscar marcas personales. "Muchos futbolistas se obsesionan con los récords individuales y terminan olvidando el objetivo principal, que es el éxito del equipo", sentenció el capitán de la Selección Argentina, en lo que la prensa internacional calificó como un dardo envenenado hacia la forma de declarar de Cristiano.

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Esta declaración encendió las redes sociales de forma inmediata. Para los seguidores de la estrella del Al-Nassr, las palabras de Lionel Messi suenan a una crítica injusta hacia un jugador que construyó su leyenda a base de una ambición sin límites y una capacidad goleadora nunca antes vista en la UEFA Champions League. Sin embargo, para los defensores de Leo, sus palabras refuerzan la filosofía colectiva que lo llevó a levantar la Copa del Mundo en Qatar, el único trofeo que brilla por su ausencia en la vitrina de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi junto a sus compañeros de la selección de Argentina. AFP

El argentino enfatizó que, para batir cualquier marca, primero el grupo debe funcionar y ganar. Este choque de ideologías reavivó la comparación entre ambos, justo cuando los dos cracks transitan el tramo final de sus trayectorias en ligas fuera de Europa. Mientras Cristiano Ronaldo sigue presumiendo sus cifras históricas de goleo, Lionel Messi se mantiene fiel a la idea de que los premios individuales son solo una consecuencia del esfuerzo grupal, una postura que lo aleja del estilo más individualista que suele mostrar el atacante luso.

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Pero la polémica no terminó con el recadito a CR7. En la misma entrevista, Lionel Messi soltó una bomba que puso a temblar a todos los aficionados que esperan verlo en la próxima cita mundialista. A pesar de que la Selección Argentina cuenta con él como su gran líder, el "10" puso en duda su presencia en el Mundial 2026. El astro confesó que solo acudirá si se siente en un nivel óptimo para ser útil al grupo, dejando claro que no irá por el simple hecho de sumar otra participación.

Lionel Messi dando un pase de zurda. REUTERS

"Todavía no sé si voy a estar", admitió el rosarino, explicando que evaluará su estado físico día a día durante la pretemporada con el Inter Miami. Esta incertidumbre abre una ventana de oportunidad inesperada: si Messi decide dar un paso al costado, Cristiano Ronaldo podría tener la vía libre para intentar alcanzar el galardón que le falta y cerrar su carrera con el máximo trofeo del futbol, nivelando la balanza en la discusión sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Por ahora, el mundo espera con ansias la respuesta del portugués ante estas declaraciones.