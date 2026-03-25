El Real Madrid le abre las puertas a Cristiano Jr

Cristiano Jr se encuentra en España y el Cadete A del Real Madrid le abrió las puertas para que se mantenga en forma, debido a que en el cuadro de la cantera de Al Nassr, de Arabia Saudita, no puede hacerlo, debido al conflicto de Medio Oriente.

En España, la prensa está dividida. Algunos medios indican que la presencia de Cristiano Jr en el Real Madrid se debe a que en un futuro podría incorporarse al equipo. Por otro lado, COPE señaló que sólo es para que se mantenga entrenando.

Cristiano Jr ya estuvo en las canteras del Manchester United y Juventus, cuando su papá militaba en esos equipos.

El juvenil milita en las inferiores del Al Nassr desde que Cristiano Ronaldo llegó al equipo en diciembre de 2022.

Aunque nació en California, Estados Unidos, Cristiano Jr optó por defender los colores de Portugal, donde ya debutó con la selección Sub-15, así como con la Sub-16.

Cristiano Ronaldo disputó 438 partidos oficiales con el Real Madrid, donde marcó 451 goles. Su presentación con el cuadro blanco se dio un 6 de julio de 2009 en el Santiago Bernabéu.

LOS GOLES DE CRISTIANO RONALDO CON EL REAL MADRID:

312 en Liga.

en Liga. 105 en Champions.

en Champions. 22 en Copa del Rey.

en Copa del Rey. 6 en Mundial de Clubes.

en Mundial de Clubes. 4 en Supercopa de España.

en Supercopa de España. 2 en Supercopa de Europa.

Cristiano Ronaldo consiguió con el Real Madrid, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.