Lionel Messi y el plan de emergencia: ¿Por qué se quedó sin partidos previo al Mundial 2026?

El camino de Lionel Messi rumbo a la que apunta a ser la última gran cita de su carrera sufrió un vuelco inesperado. La eliminación prematura del Inter Miami en la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville cambió por completo el panorama para el ‘10’. Lo que en un principio parecía un fracaso deportivo para el club de la MLS, terminó por convertirse en un descanso obligatorio para un jugador que cumplirá 39 años en plena competencia mundialista. Sin torneos internacionales de clubes en el horizonte cercano, la carga de trabajo bajó considerablemente para el rosarino rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi jugando ante el New York City. REUTERS

Este escenario permitió que Javier Mascherano, técnico de las Garzas, y el cuerpo médico del equipo diseñaran un plan de cuidado extremo. Al no tener compromisos entre semana, Messi se enfocó exclusivamente en mantener el ritmo en la liga estadounidense, donde recientemente dio cátedra con un golazo de tiro libre ante el New York City FC, alcanzando la estratosférica cifra de 901 goles en su trayectoria profesional. El objetivo es claro: que el astro llegue con las piernas frescas y sin sobrecargas musculares al debut contra Argelia en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio en Kansas City.

LA BOMBONERA RECIBE A UN MESSI QUE MIDE SUS FUERZAS

Mientras el Mundial 2026 se asoma, la selección de Argentina también tuvo que improvisar. La cancelación de la Finalissima contra España debido a conflictos sociales en Oriente Próximo obligó a la Albiceleste a buscar rivales de último minuto. En lugar de un choque de alto voltaje ante los europeos, Messi y compañía regresaron a casa para enfrentar a Mauritania y Zambia en el Estadio La Bombonera. Estos encuentros sirven más como un homenaje y un reencuentro con su gente que como una prueba de fuego táctica en el futbol internacional.

Lionel Messi con semblante serio. Mexsport

A pesar de la falta de exigencia de estos fogueos, la expectativa en Buenos Aires es total. El seleccionador Lionel Scaloni vigila de cerca cada movimiento de su capitán, quien todavía no confirmó al cien por ciento su participación en su sexta Copa del Mundo. Messi prefiere el "día a día", escuchando a su cuerpo y midiendo si su condición física le permite competir al máximo nivel en un torneo ampliado a 48 equipos. Por ahora, el hecho de jugar solo un partido por semana en la MLS le dio un respiro vital que nadie planeó, pero que todos en el entorno de la campeona del mundo agradecen.

EL RETIRO EN EL HORIZONTE Y LA RECTA FINAL EN NORTEAMÉRICA

La realidad es que el tiempo no perdona, y el propio entorno del jugador reconoció que entran en un periodo de "recta final". La decisión de Inter Miami de no darle descanso total, sino mantenerlo en activo con bajas cargas, busca que el ritmo competitivo no se pierda. "Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando", afirmó Mascherano tras los últimos entrenamientos. La estrategia consiste en que Messi llegue con el "motor encendido" pero sin el desgaste que implican los viajes largos y las finales continentales que ya quedaron atrás.

Lionel Messi sentado sobre el césped. Mexsport

Con el Grupo J definido junto a Austria y Jordania, el camino parece accesible en el papel, pero la verdadera batalla de Lionel Messi es contra el cronómetro. El mundo del futbol espera con ansias ver si este nuevo calendario, mucho más ligero y relajado en Florida, fue la clave para ver una versión estelar del astro en su último baile mundialista. Por lo pronto, el capitán ya vuela hacia Argentina para vestir la casaca nacional, sabiendo que cada minuto en la cancha es un regalo para una afición que se resiste a ver el final de su era.