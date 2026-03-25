Premios económicos Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganan los clasificados en repesca?

Existe una frontera invisible que separa la gloria eterna de la intrascendencia televisiva. Mañana, jueves 26 de marzo, cuando el balón comience a rodar en los campos de Europa y en el calor de México, 22 selecciones no sólo estarán persiguiendo un sueño deportivo; estarán disputando un cheque de ocho cifras que puede cambiar el destino de una federación entera.

El negocio de la esperanza ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Para este 2026, el botín por poner un pie en la fase de grupos se ha fijado en 10 millones de dólares. Ese es el regalo entrada a la Copa del Mundo 2026. Nueve millones corresponden al ingreso directo por participar y un millón adicional se entrega como bono de preparación. Es la diferencia entre planificar el futuro o ver cómo el mundo se divierte a través de una pantalla.

El drama europeo: 16 naciones, cuatro boletos

En el viejo continente, el formato es una maquinaría de nervios. 16 selecciones divididas en rutas donde no hay mañana. El cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina destaca por el romanticismo del último baile. Edin Dzeko, ese incansable capitán de 40 años que sigue perforando redes en el Schalke 04, busca llevar a Bosnia a su segundo Mundial tras 12 años de ausencia. Para Gales y Craig Bellamy, la misión es encadenar dos Copas del Mundo por primera vez en su historia, un hito que validaría su crecimiento continental.

Pero no son los únicos. Italia, con el fantasma de las ausencias recientes sobre el hombro, deberá superar a Irlanda del Norte, mientras que seleccionados con tradición como Dinamarca, Polonia y Ucrania se juegan su destino en semifinales que parecen finales anticipadas. Aquí, ganar dos partidos seguidos equivale a una inyección financiera que supera por mucho lo que Italia recibió al ser campeona del mundo en 2006 (12,2 mdd). Hoy, sólo por llegar, ya casi se iguala aquel premio de monarca.

La escala en México: El sueño interconfederal

Mientras Europa se desangra deportivamente, en las canchas de Guadalajara y Monterrey se cocina el otro ingrediente del festín. Seis selecciones de distintas latitudes se citan en territorio mexicano para definir los últimos dos pasajes.

En la Llave 1, con sede en el Estadio Guadalajara, Nueva Caledonia y Jamaica se medirán para decidir quién tiene el honor de retar a la República Democrática del Congo. En la Llave 2, la Sultana del Norte verá el choque entre Bolivia y Surinam; el sobreviviente se verá las caras con Irak. Para estas naciones, los 10 millones de dólares no son sólo un premio, sino un motor de transformación social y deportiva sin precedentes.La evolución de la corona

Si miramos hacia atrás, el triunfo de Italia en 1982 hoy parecería una propina comparado con los presupuestos actuales. El futbol ha dejado de ser sólo un juego para convertirse en una industria de precisión donde el fracaso se paga caro. Quedarse fuera de la fiesta de Norteamérica 2026 significa renunciar a una vitrina global y, por supuesto, a esa bolsa millonaria que se entrega antes de que ruede el primer balón de la inauguración.

El 31 de marzo conoceremos a los seis afortunados. Para entonces, la sudor y las lágrimas se habrán transformado en dólares y boletos de avión. La repesca es, en esencia, la última oportunidad para comprar un pedazo de inmortalidad.