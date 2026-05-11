Argentina presenta prelista para el Mundial 2026 con Messi y nuevas promesas

La Selección de Argentina dio a conocer una prelista de 55 futbolistas rumbo al Mundial de 2026, certamen en el que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 bajo el mando de Lionel Scaloni.

En la convocatoria destacan nombres habituales como Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes encabezan una lista que mezcla experiencia, juventud y nuevas promesas para encarar la próxima Copa del Mundo.

Prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 Captura de pantalla

Entre las principales sorpresas aparecen jóvenes talentos como Franco Mastantuono, Nico Paz y Gianluca Prestianni, futbolistas que representan el relevo generacional impulsado por el cuerpo técnico albiceleste en los últimos meses.

Además, Scaloni consideró elementos que militan tanto en clubes de Europa como de Sudamérica, aunque algunos campeones del mundo quedaron fuera de esta primera convocatoria, situación que ya genera debate entre aficionados y medios argentinos.

La lista se reducirá a 26 jugadores previo al Mundial Captura de pantalla

La lista definitiva deberá reducirse a 26 jugadores antes del arranque del Mundial de 2026, por lo que en las próximas semanas habrá varios descartes. De acuerdo con reportes de la prensa argentina, el estratega busca construir un plantel competitivo que combine liderazgo, experiencia y juventud para mantenerse entre las selecciones favoritas al título.

Argentina llegará a la Copa del Mundo tras un sólido desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas y disputará varios partidos amistosos de preparación antes de su debut en la fase de grupos. La presencia de figuras consolidadas y el surgimiento de nuevas joyas mantienen alta la expectativa de la afición, que sueña con ver nuevamente a la Albiceleste peleando por el campeonato mundial.