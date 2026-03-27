¡Eterno! Inter Miami nombra tribuna de su nuevo estadio en honor a Lionel Messi

El Inter Miami anunció una iniciativa especial para honrar a Lionel Messi en su nuevo estadio, reafirmando la enorme influencia que el astro argentino ha tenido desde su llegada a la Major League Soccer (MLS). El homenaje consiste en nombrar una de las tribunas del recinto como “Leo Messi”, un gesto inédito que reconoce tanto su impacto deportivo como su valor simbólico para el equipo y su afición.

La decisión fue compartida por el club a través de sus redes sociales acompañada de un vídeo promocional, subrayando que algunas cosas importantes “no deben esperar”, incluso mientras Messi aún está activo en su carrera. Este nombramiento se da en un contexto donde la presencia del jugador ha revolucionado la MLS, elevando el interés mediático y llenando estadios desde su debut con el equipo.

La elección de honrar a Messi con una tribuna refleja también el enorme cariño que ha generado entre los seguidores de Inter Miami en poco tiempo, convirtiéndose en el máximo referente del proyecto deportivo. Su llegada al club en 2023, tras una carrera legendaria en clubes europeos, marcó un antes y un después para la franquicia y para la liga norteamericana.

Este homenaje forma parte de una serie de gestos y reconocimientos que ha recibido Messi desde que se unió al fútbol estadounidense, y destaca la trascendencia de su figura no solo dentro de la cancha sino también como símbolo cultural y deportivo, capaz de atraer atención global a cada paso que da con Inter Miami.