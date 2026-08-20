Limitan a Rafa Márquez para su debut en Selección Mexicana

Rafa Márquez tendrá una limitante en su debut con la Selección Mexicana: sólo deberá convocar a dos jugadores por equipo de la Liga MX. Un acuerdo que aceptó el técnico.

“En esa fecha en especial lo limitaremos a dos jugadores por club. Es el acuerdo que tenemos. Él está de acuerdo y después al resto de los jugadores pasando esa fecha”, indicó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Rafa Márquez debutará contra Colombia al frente de la Selección Mexicana Mexsport

El partido contra Colombia del próximo 26 de septiembre se empalma con la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuyos duelos más atractivos serán Cruz Azul vs Toluca, Necaxa vs. América y Chivas vs Querétaro.

Ivar Sisniega señaló que el duelo ante Colombia es de preparación y consideraron que la limitación es lo adecuado para ese compromiso.

Este jueves 20 de agosto, la selección de Colombia confirmó el duelo contra México en Baltimore, que será el primero para ambas selecciones después de su eliminación en el Mundial 2026.

México tiene los siguientes compromisos: ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Para noviembre tendrá un partido de la Nations League en nuestro país, sin que hayan confirmado la sede.

El cuerpo técnico que acompañará a Rafa Márquez está en la etapa final de negociaciones y una vez que concluyan, darán a conocer a los integrantes.