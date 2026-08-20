Esto le espera a Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania

Isaac del Toro reafirma su condición de uno de los favoritos para ganar la Vuelta a Alemania 2026, ubicado en la segunda posición de la Clasificación general tras haber ganado el prólogo y acabado segundo en la Etapa 1. Para la carrera de este viernes 21 de agosto de 2026, el mexicano tendrá un desafío de 197 kilómetros de longitud, una prueba ideal para los velocistas.

Salida: Schwabisch Hall.

Schwabisch Hall. Meta: Offenbach an der Queich.

Offenbach an der Queich. Hora de salida: 4:05 de la mañana, tiempo de la CDMX.

4:05 de la mañana, tiempo de la CDMX. ¿Dónde ver la Etapa 2? Claro Sports.

Así será la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026 Foto tomada de https://www.deutschland-tour.com/

La Etapa 2 de la Vuelta de Alemania 2026 sólo tendrá un puerto de montaña, en Juxkopf, con 1.1 kilómetros de longitud.

Asimismo, tendrá dos puertos de sprints: en Landshausen y Oberhausen.

El UAE Team Emirates celebró el segundo lugar que consiguió Isaac del Toro en la Etapa 2: “Primera etapa en línea completada y conseguimos el segundo puesto, gracias Isaac. Otro día en el podio”.

El originario de Ensenada, Baja California, cedió el “maillot” azul, pero demostró un gran estado de forma y versatilidad en Alemania.

“La actuación de Del Toro se considera otro aspecto positivo para el equipo emiratí, ya que el mexicano mostró una gran punta de velocidad en el tramo final para cruzar la meta en segunda posición”, indicó el UAE Team.

Kilómetros antes, Louis Barré (Visma-Lease a Bike) realizó un movimiento estratégico junto a Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para mantener firme su ataque hasta la meta. El sprint de Isaac del Toro se limitó a luchar por el segundo puesto.

¿A CUÁNTO TIEMPO ESTÁ ISAAC DEL TORO DEL PRIMER LUGAR?

A 9 segundos del francés Louis Barré y mantiene una distancia de 18 segundos sobre el italiano Giulio Ciccone, tercero general.

Isaac del Toro se mantiene en lo alto de la Clasificación de los Jóvenes, empatado con el mismo tiempo (5h 15’ 25”) con el italiano Edoardo Zambanini.