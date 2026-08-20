¡BOMBAZO! Atlético de Madrid habría aceptado negociar por Julián Álvarez, pero el argentino dice no

La carpeta de Julián Álvarez cambia constantemente de cara al cierre del mercado de fichajes en Europa. El Barcelona mantiene su interés por el delantero argentino y el propio futbolista tendría la intención de vestir la camiseta blaugrana, pero el Atlético de Madrid se había negado a negociar su salida.

En medio de esta novela apareció el Arsenal como una alternativa para el futuro de la “Araña”. El conjunto inglés tendría al argentino entre sus principales objetivos y ya habría presentado una propuesta para intentar concretar su fichaje.

Ahora, la situación habría dado un giro debido a que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar la salida de Julián Álvarez, aunque el jugador habría rechazado la posibilidad de regresar a Inglaterra.

En el Atlético no pretendendían tranferir a Julián Álvarez @Atleti

Arsenal y Atlético de Madrid habrían negociado por Julián Álvarez

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid habría aceptado entablar negociaciones con el Arsenal por Julián Álvarez y habría informado al futbolista sobre esta posibilidad.

Sin embargo, el argentino habría rechazado la propuesta debido a que no estaría dispuesto a regresar a la Premier League, donde ya jugó con el Manchester City antes de llegar al conjunto rojiblanco.

Según el reporte, el Atlético considera que la situación de Julián Álvarez en el club es “insostenible”, por lo que buscaría encontrar una salida para el delantero, aunque la opción no sería facilitar su llegada al Barcelona.

En este escenario, el Arsenal habría aparecido como una alternativa para concretar la salida del argentino. De acuerdo con reportes de medios ingleses, los Gunners tendrían como prioridad incorporar a la “Araña” antes del cierre del mercado.

La propuesta del conjunto inglés contemplaría la inclusión de Viktor Gyökeres en la operación. Según la información de Mundo Deportivo, esta posibilidad sería bien vista por Diego Pablo “Cholo” Simeone.

Julián Álvarez ya estaría enterado de la supuesta negociación entre ambos clubes, pero su postura sería clara: no quiere regresar a Inglaterra.

Se le borró la sonrisa a Julián Álvarez Tomada de Redes sociales

Julián Álvarez mantiene su postura

El rechazo a la posibilidad de fichar por el Arsenal también habría incrementado el malestar del delantero argentino con la situación que atraviesa en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez llegó al conjunto rojiblanco después de su paso por el Manchester City, donde disputó su primera etapa en el futbol inglés. Ahora, ante la posibilidad de volver a la Premier League, el atacante habría dejado claro que no contempla esa opción para continuar su carrera.

La situación contrasta con la postura que había expresado Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, quien señaló que el club no tenía intención de vender al argentino y que contaban con él para la temporada que ya comenzó.

Por ahora, el futuro de la “Araña” continúa en el aire. El Barcelona mantiene su interés, el Arsenal habría intentado negociar con el Atlético y el conjunto rojiblanco habría cambiado su postura sobre una posible salida.