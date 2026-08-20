Liga MX se fortalece y apuesta por centralizar los derechos de transmisión; TV abierta será aliada

La nueva era del futbol mexicano tiene como prioridad construir un sistema de centralización de derechos de transmisión, con la finalidad de un mayor alcance de los partidos de la Liga MX y de ganancias para todos los clubes y esfuerzos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A finales de 2024, la idea de centralización se anticipó. Se visualizó el año 2028 como el punto de arranque de operaciones e impulsado con un fondo de inversión, pero la propuesta financiera dio marcha atrás.

Hoy, tras el anuncio de la Federación Mexicana de Futbol, de un nuevo modelo deportivo se reiteró la apuesta por la centralización de los derechos de transmisión, un tema que Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, amplió en entrevista con Excélsior.

“Recordar que en 2024 se toma una decisión trascendental para la historia de la liga: crear una nueva Reforma de Gobierno Corporativo, para actualizar estatutos, atacar problemas, ése fue el primer paso que durante dos primeros años pudimos realizar con ayuda de asesores externos internacionales y nacionales.

“Llegar a un nuevo modelo estatutario y con la creación de una Asociación Civil (Liga MX Nuevo Modelo A.C.), en donde están los 18 clubes y en la que participa la FMF. Tener más transparencia en la toma de decisiones, procedimiento de consejería con los dueños a través de comités, en los que todo esté alineado, todo sea transparente. Y pensando en el futuro del proyecto más importante de la Liga MX, la centralización de los derechos de televisión”.

¿Ahora dónde se verá el futbol mexicano?

Sobre las plataformas que se pretenden abarcar una vez establecido el plan de centralización de derechos de transmisión, el presidente de la Liga MX destacó como aliada a la señal abierta de televisión.

“Hay que elaborar en un paso posterior a que todo esto se vaya dando, ver cuál será la estrategia de difusión de la liga, si vamos a vender los partidos por slot, por días... Podemos tener un mecanismo diferente con streaming, televisión de paga y con televisión abierta.

“Pero sí comentar que la televisión abierta es muy importante para nosotros, muy importante para el aficionado, es un canal de comunicación directo con ellos, es lo que nos da grandes alcances y nos lleva a varios hogares de la República Mexicana. La mayoría de ellos estarán en esta propuesta con este modelo de televisión abierta”, menciona Iturbide.

¿De dónde saldrán los recursos para centralizar?

El federativo también se refirió a la próxima estrategia financiera para costear la centralización de los derechos de transmisión y a su vez las ganancias significativas a comparación de las actuales operaciones de dueños de derechos.

“A lo mejor necesitaremos una fuente de financiamiento: un fondo de inversión, un banco, podrán ser otros conceptos, lo importante es que no estamos pensando que un fondo de inversión venga a ser socio de la liga”, enfatiza el directivo y anterior encargado del departamento de operaciones. “Es un proyecto que en su momento se trató de trabajar y no se logró, ahora es totalmente un enfoque, hay apetito por la liga, por parte de los inversionistas y de inversiones extranjeras, en los cuales vemos más como una parte de apoyo y así lograr nuestros proyectos. Estamos trabajando”.

Siguiente paso rumbo a la centralización

Ya en proceso de construcción el proyecto de centralización, Francisco Iturbide expone que el primer paso -y de los más complejos- será la negociación con las entidades que hoy son dueñas de derechos de transmisión.

“Hoy estamos apuntando con esta gran apuesta de la centralización. Hoy en día no hay acuerdo, por lo cual hay que ir primero con los poseedores de derechos a una negociación, a una recompra de derechos de televisión. Una vez que estemos ahí y con el tema de costos resuelto, ya veremos el financiamiento o el porvenir de los recursos que necesitamos para llevar esto adelante, pero el compromiso de la Asamblea de dueños y el compromiso de la administración es hacerlo posible, porque es un mandato de la Asamblea de dueños en abril pasado”.

Po último, Francisco Iturbide expone los beneficios que se buscan con la centralización, un modelo que siguen ligas como la de España (LaLiga).

“Nos abrirá la puerta para aceptar y entrar a otro tipo de competencia, crecer exponencialmente, el parecernos a las ligas top del mundo, porque si no hacemos ese proyecto el crecimiento seguirá siendo -que no es malo- inicial, pero realmente queremos dar un paso hacia el futuro y para realizarlo se hizo esta reforma que también nos ayudó en el camino a eliminar la multipropiedad”.