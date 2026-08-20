Ronaldinho luce la ‘10’ del Ravenna: “estoy muy feliz”

Ronaldinho sale del retiro a los 46 años para fichar con el Ravenna, club de la tercera división de Italia. El brasileño llegó este jueves 20 de agosto a la entidad y estuvo en los actos que organizó el equipo con motivo de la nueva temporada.

“Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero vamos a esperar y ver si las cosas van bien con el equipo”, fueron las primeras palabras del ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Brasil en 2002.

El fichaje de Ronaldinho se da como una estrategia comercial del club italiano AFP

El fichaje se da como una estrategia comercial del club italiano y con el que podría disputar un partido. En las primeras imágenes con su nuevo equipo, “Dinho” lució la playera del Ravenna con el número 10 y apunta a marcar su gol 300.

“Si eso sucede, mejor todavía, ¿no? He venido aquí por la amistad que tenemos, y eso es todo. Vamos a esperar y ver cómo le va al equipo. Estoy aquí para ayudar”, agregó.

Las playeras de Ronaldinho con el número 10 del Ravenna AFP

Su sonrisa de oreja a oreja no cambia, sólo la edad y así se le vio cuando viajó del avión en el aeropuerto de Forli. Asimismo, realizó su tradicional saludo “shaka”.

Ronaldinho aún no sabe cuándo debutará y se lo dejó en manos del presidente y del entrenador del equipo.

El Ravenna fichó a Ronaldinho como una forma de acercar la ciudad al equipo, así como crear una afición.

El ganador del FIFA World Player en 2004 y 2005 tiene una gran relación con Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna. El empresario pertenece a la familia del grupo de restaurantes Cipriani, que adquirió al equipo en 2024.

PLAYERA DE EDICIÓN LIMITADA DE RONALDINHO CON EL RAVENNA

El Ravenna lanzó una playera de edición limitada de Ronaldinho con el número 10, que lucirá el brasileño en la próxima temporada. En la tienda oficial del equipo ya se oferta y la fecha en la que saldrá a la venta será el 20 de septiembre de 2026.

Precio: 129 euros (2,554.80 pesos mexicanos).