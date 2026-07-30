Agenda de México: amistosos en Estados Unidos y partido oficial en casa

La Selección Mexicana confirmó los tres partidos amistosos que tendrá para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, además de que Rafael Márquez tendrá su debut en casa con un partido oficial de la Nations League.

Los tres partidos amistosos se jugarán en Estados Unidos, en lo que será el inicio de la era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana.

México enfrentará tres partidos amistosos en Estados Unidos Mexsport

PARTIDOS DE MÉXICO EN LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE:

- 26 de septiembre: México vs. Colombia en Baltimore, Maryland.

- 29 de septiembre: México vs. Perú en Nueva York.

- 6 de octubre: México vs. Chile en Los Ángeles, California.

México tendrá su primer partido oficial en la era de Rafael Márquez en casa para el mes de noviembre Mexsport

Rafa Márquez debutará como técnico de México ante Colombia, selección con la que se tienen disputados 29 partidos, con un saldo de 10 victorias para cada combinado y 9 empates. En su último encuentro, Los Cafeteros golearon 4-0 al Tricolor en Estados Unidos.

En su historial contra Perú, México lleva ventaja en sus 29 partidos disputados, con 12 victorias, 8 empates y 9 derrotas. En su último enfrentamiento, el Tricolor se llevó la victoria por 1-0.

PARTIDO OFICIAL EN MÉXICO

Para la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana volverá a casa para disputar el partido oficia de los Cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. La sede se confirmará en los próximos días.