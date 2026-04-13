Liguilla sufrirá cambios en su calendario por 'culpa' de la Concachampions

Contrario a lo habitual, la Liga MX contará con un calendario adaptado para la Liguilla del Clausura 2026, jugándose de fin de semana a fin de semana cada una de las eliminatorias de Cuartos de Final; el objetivo es apoyar a los equipos que logren instalarse en las Semifinales correspondientes a la Concachampions 2026.

La parte trascendental del semestre de acerca en el futbol mexicano y 4 equipos podrían calificar a la Liguilla del Clausura 2026 y a Semifinales de la Concachampions 2026, por lo que la Liga MX optó por adaptar su calendario y brindarle apoyo a los clubes que compiten internacionalmente. Estos son:

América: en zona de Liguilla y recibiendo a Nashville, las Águilas podrían ser de los grandes beneficiados por el calendario propuesto por la Liga MX.

Cruz Azul: con su boleto a Liguilla prácticamente asegurado, La Máquina deberá golear a LAFC para soñar con las Semifinales del certamen en el que defiende su título.

Toluca: la ventaja obtenida en la ida los tiene con un pie y medio en la siguiente ronda, así como en Liguilla, donde es cuestión de tiempo para que aseguren su sitio entre los primeros de la tabla.

Tigres: tras el 2-0 obtenido en la ida ante Seattle Sounders, los de la Sultana del Norte deberán cerrar la eliminatoria en Estados Unidos y enfocarse en el Clausura 2026, donde aún pelean por su cupo en la Fiesta Grande.

Con un gol de visitante, Tigres obligará a que Seattle Sounders tenga que anotar 4. Mexsport

Fechas de Liguilla y Concachampions 2026

Con las adecuaciones determinadas, estas serán las fechas de cada uno de los 4 equipos que podrían meterse a la contienda por el título tanto en la Liga MX como en la Concachampions 2026, certamen que da un boleto al Mundial de Clubes 2029.

Viernes 24 al domingo 26 de abril: Jornada 17 de Liga MX.

Martes 29 al jueves 30 de abril: Semifinales ida, Concachampions.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Cuartos de Final ida, Liga MX.

Martes 5 al jueves 7 de mayo: Semifinales vuelta, Concachampions.

Sábado 9 y domingo 10 de mayo: Cuartos de Final vuelta, Liga MX.

* A partir de las Semifinales de Liga MX, la Liguilla se disputará conforme a lo habitual, sin importar si algún mexicano disputa el título de la Concachampions 2026.

La Concachampions 2027 arrancaría hasta febrero del siguiente año. Mexsport

BFG