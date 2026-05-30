Benfica sueña con Marco Silva; Fulham responde con una oferta récord para evitar su salida

El futuro de Marco Silva podría definirse en las próximas semanas. El Benfica ha acelerado las gestiones para convertir al actual entrenador del Fulham en su principal candidato para asumir el banquillo de cara a la próxima temporada, en una apuesta por fortalecer su proyecto deportivo con un técnico de experiencia internacional.

La directiva del conjunto portugués considera que el estratega lusitano reúne el perfil ideal gracias a su exitoso recorrido en el futbol inglés y su amplio conocimiento del balompié portugués. Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla.

Fulham no quiere perder a su entrenador y ya trabaja para asegurar su continuidad. El club de la Premier League ha presentado una importante oferta de renovación que extendería el contrato de Silva hasta 2030, además de incluir una mejora salarial considerablemente superior a la propuesta que podría recibir por parte del Benfica.

Marco Silva llegaría al Benfica para sustituir a José Mourinho REUTERS

Desde su llegada al conjunto londinense en 2021, Marco Silva se ha convertido en una pieza fundamental para el crecimiento del equipo. Bajo su dirección, Fulham consiguió el ascenso a la Premier League y posteriormente logró consolidarse en la máxima categoría del futbol inglés, registrando algunas de sus mejores temporadas recientes y destacando en competiciones coperas.

Mientras tanto, Benfica sigue atento al desenlace de las negociaciones. Aunque el aspecto económico favorece claramente al Fulham, la posibilidad de regresar a Portugal y dirigir a uno de los clubes más importantes del país podría ser un factor determinante para el técnico.

La decisión final de Marco Silva no solo marcará su futuro profesional, sino que también influirá en la planificación deportiva de Benfica y Fulham para la próxima campaña.