PSG vs Arsenal, final de la Champions League (EN VIVO)

1er. tiempo

45' Se agregan seis minutos y el PSG sigue con su dominio

43' Disparoooo de Dembélé que se fue por encima del arco

36' Vitinha rompió la línea, abrió para Dembélé y al francés le salieron dos defensores para taparle su disparo

31' El cuadro parisino está encima, pero el Arsenal tiene un 'cerrojo'

25' ¡Susto para el PSG! Servicio por la banda derecha al corazón del área, Matvei Safanov salió para despejar y se llevó un golpe en la nuca, por lo que se detuvo el partido para dar entrada a las asistencias médicas

22' Hay una pausa para que los jugadores se hidraten

Así celebraron los aficionados del Arsenal el gol de Kai Havertz Reuters

15' Los jugadores del PSG exigen una mano en el área, pero el árbitro central dice que siga el partido

12' ¡El PSG buscó algo diferente por el costado izquierdo! Disparo cruzado de Fabián Ruiz que pasó desviado

Así definió Kai Havertz para el gol sorpresivo del Arsenal en la final de la Champions League Reuters

5' ¡¡¡¡Gooooolll del Arsenallll!!!!! Marquinhos quiso reventar el balón, pero le pegó a Leandro Trossard y le salió pase a Kai Havertz, se perfiló a puerta, mostró serenidad y definió a primer poste con un potente disparo

4' Fabián Ruiz reclamó una falta y el árbitro le paró los 'humos'

¡¡¡Inicia el partido!!!!

Los jugadores salen a la cancha del Puskás Arena

La banda The Killers es la encargada de amenizar el show previo al partido Reuters

PSG y Arsenal ya disputaron una semifinal la temporada pasada, cuando los dirigidos por Luis Enrique se impusieron por marcador global de 3-1

Los jugadores del Arsenal salen a calentar y tremendo recibimiento de su afición

El PSG es el actual monarca y el primer vigente campeón en alcanzar la final desde el Real Madrid, que lo hizo en las temporadas 2016/17 y 2017/18

El Arsenal está a un partido de ser el equipo 10 que han completado una campaña invictos en la Champions League