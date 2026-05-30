PSG vs Arsenal, final de la Champions League (EN VIVO)
Detalles, goles, imágenes de la final de la Champions League, entre el Paris Saint Germain (PSG) y el Arsenal, en el Puskás Aréna de Budapest
PSG
01
Arsenal
1er. tiempo
45'Se agregan seis minutos y el PSG sigue con su dominio
43'Disparoooo de Dembélé que se fue por encima del arco
36'Vitinha rompió la línea, abrió para Dembélé y al francés le salieron dos defensores para taparle su disparo
31'El cuadro parisino está encima, pero el Arsenal tiene un 'cerrojo'
25'¡Susto para el PSG! Servicio por la banda derecha al corazón del área, Matvei Safanov salió para despejar y se llevó un golpe en la nuca, por lo que se detuvo el partido para dar entrada a las asistencias médicas
22'Hay una pausa para que los jugadores se hidraten
15'Los jugadores del PSG exigen una mano en el área, pero el árbitro central dice que siga el partido
12'¡El PSG buscó algo diferente por el costado izquierdo! Disparo cruzado de Fabián Ruiz que pasó desviado
5'¡¡¡¡Gooooolll del Arsenallll!!!!!
Marquinhos quiso reventar el balón, pero le pegó a Leandro Trossard y le salió pase a Kai Havertz, se perfiló a puerta, mostró serenidad y definió a primer poste con un potente disparo
4'Fabián Ruiz reclamó una falta y el árbitro le paró los 'humos'
¡¡¡Inicia el partido!!!!
Los jugadores salen a la cancha del Puskás Arena
PSG y Arsenal ya disputaron una semifinal la temporada pasada, cuando los dirigidos por Luis Enrique se impusieron por marcador global de 3-1
Los jugadores del Arsenal salen a calentar y tremendo recibimiento de su afición
El PSG es el actual monarca y el primer vigente campeón en alcanzar la final desde el Real Madrid, que lo hizo en las temporadas 2016/17 y 2017/18
El Arsenal está a un partido de ser el equipo 10 que han completado una campaña invictos en la Champions League
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre el PSG y Arsenal, final de la Champions League!