Ivana Knoll, la bella aficionada del Mundial, sorprende con este anuncio

Ivana Knoll, conocida como la aficionada guapa del Mundial de Qatar 2022 volvió a sorprender y avisó que estará en la cita de 2026. Después del partido entre Inglaterra y Croacia en Dallas, la modelo y también DJ participará en un ‘After party’.

Ivana Knoll no sólo cautivó las miradas de los aficionados que hacían largas filas por tomarse una foto con ella, sino también de varias televisoras que la entrevistaron.

Ivana Knoll, la bella aficionada del Mundial, cautivó la mirada de los aficionados Mexsport

La bella aficionada ya publicó varios videos en el que avisa que no se perderá ningún partido de Croacia, tal como lo hizo en la cita de 2022. Incluso, se le ve en uno de ellos saltando a la cancha para cobrar un tiro decisivo al minuto 90+3’ en su partido contra Inglaterra, dándole el triunfo a su país.

La selección de Croacia debutará en el Mundial 2026 ante Inglaterra el próximo miércoles 17 de junio, partido que se jugará en el Estadio de Dallas a las 2 de la tarde.

Ivana Knoll, la bella aficionada del Mundial, estuvo presente en todos los partidos de la selección de Croacia Mexsport

“La fiesta después del Mundial en Dallas. Justo después del primer partido, celebremos juntos”, publicó.

La bella aficionada del Mundial estará como invitada en varios eventos en Estados Unidos. El 6 de junio en Houston y el 14 en del mismo mes en Las Vegas.

La popularidad de Ivana Knoll se incrementó en el Mundial 2022. Actualmente tiene en Instagram más de 2.9 millones de seguidores.

EL CALENDARIO DE PARTIDOS DE CROACIA EN EL MUNDIAL 2026:

Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia – Estadio de Dallas – 2 de la tarde.

Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia – Estadio Toronto – 5 de la tarde.

Sábado 27 de junio: Croacia vs. Ghana – Estadio Filadelfia – 3 de la tarde.