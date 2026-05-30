¡Triunfo con dedicatoria especial! Villano III Jr conquista la Copa Jr 2026 del CMLL

El Villano III Jr se proclamó como el gran campeón de la Copa Jr 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CML), luego de vencer en una intensa batalla a Zandokan Jr sobre el ring de la Arena México.

El público estuvo del lado de uno de los herederos de la Dinastía Imperial y la Catedral de la Lucha Libre retumbó con el grito de ¡Villano, Villano, Villano! El Villano IV estuvo presente en la primera fila para ver el triunfo de su familiar y que, en un momento, se llevó un manotazo del “Rey del mundo”.

Villano III Jr está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias con Zandokan Jr, después de lo que le hizo a su tío Foto: CMLL

“El 33 de la rudeza” resistió los poderosos castigos de Zandokan Jr y ni una aparatosa caída frenaron su espíritu, demostrando una condición competa. Finalizó la lucha con su toque especial. Un triunfo que va dedicado al cielo.

“Directamente hasta el cielo, para mi padre, para mi madre, para toda mi familia y todos los 33 que no han dejado de confiar en mi. Se los dije que iba a ir escalando peldaño por peldaño dentro del CMLL y esto es la prueba para todos aquellos que no creen en mi”, dijo Villano III Jr tras la lucha.

Con el episodio de Zandokan Jr sobre su tío, el “33” también apuntó a su rival, resaltando que dio un golpe de autoridad y está dispuesto a todo.

“Muy guaguaron Zandokan, subestimándome, subestimando a mi dinastía, faltándole el respeto a mi tío, lo manoteó. Le dije que el ‘33’ no iba a tener límites y si mi tío le quitó la máscara, para lo que quieras Zandokan, este golpe de autoridad te demuestra a ti y a todos que la Dinastía Imperial siempre está a un nivel arriba conforme a todas las Dinastías”, indicó.

EMOTIVAS PALABRAS DEL VILLANO IV

Un momento especial se vivió en la conferencia de prensa, donde el Villano IV le brindó unas emotivas palabras a su sobrino.

“Sé lo que has trabajo, sé lo que has hecho, sé lo que has pasado para llegar a esto y te digo una cosa: nos sentimos muy orgullos de ti, no por esto, sino por el trabajo que has hecho, tú y tu hermano. Tú padre desde el cielo, ha de estar muy contento y muy feliz, créemelo, yo estoy muy feliz. Me siento muy orgulloso de mis sobrinos porque sé lo que han trabajo, sé lo que han hecho para lograr dónde están”, declaró el Villano IV.

Villano III Jr se congratuló con lo que escuchó de su tío y espera dejar en claro que es un digo “heredero de todos ustedes”.