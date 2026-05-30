Brasil no ‘corta’ a Neymar; Ancelotti lo respalda
Carlo Ancelotti resaltó que los 26 jugadores que convocó, serán los que jueguen en el Mundial. Espera que Neymar se recupere de su lesión
En la selección de Brasil nadie es ‘cortado’ y los 26 jugadores que se anunciaron, estarán en el Mundial. El técnico Carlo Ancelotti mostró su respaldo hacia Neymar tras la lesión que padece. El italiano espera que el delantero esté en el debut ante Marruecos, pero de no hacerlo será en el segundo partido.
“Pensamos que él se va a recuperar lo más rápido posible. Está trabajando bien, está animado. Si no se puede recuperar para el primer juego (del Mundial), se va a recuperar para el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26, estos 26 van a jugar la Copa del Mundo”, declaró Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.
Hace unos días, la selección de Brasil reveló el parte médico de Neymar, en el que descartó que sólo sufriera un edema, por lo que sería baja de dos a tres semanas.
Neymar no verá actividad en los amistosos de Brasil contra Panamá (en el Maracaná) y Egipto (en Cleveland).
“Van a jugar todos los jugadores, porque es un partido importante para despedirnos de nuestros torcedores”, indicó Ancelotti.
ANCELOTTI RESALTÓ QUE NO TIENEN A UN PELÉ, NI A UN RONALDO
Carlo Ancelotti admitió que, en los 26 jugadores de su lita final, no tiene a un Pelé, un Romario o un Ronaldo, por lo que las aspiraciones a un sexto título mundial, dependerá de una responsabilidad compartida.
“No tenemos un Pelé, no tenemos un Romário, no tenemos un Ronaldo, pero podemos tener una responsabilidad, lo que es muy bueno”, subrayó.