El Guadalajara llega a la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 con la obligación de remontar en el Estadio Akron, sin embargo, ha recibido la mejor noticia: Oussama Idrissi fue suspendido.

Tras caer 2-1 en el Hidalgo, el Rebaño Sagrado necesita ganar por cualquier marcador ante Pachuca para igualar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla general.

Gabriel Milito elogió los golazos de Oussama Idrissi Mexsport

Pachuca pierde a Idrissi por expulsión

Oussama Idrissi pasó de héroe a expulsado en cuestión de segundos. Después de marcar el 2-1 en el tiempo agregado con un potente disparo desde fuera del área, el atacante marroquí se dirigió hacia la banca de Chivas y protagonizó gestos y burlas consideradas provocadoras, especialmente dirigidas a Efraín Álvarez.

El árbitro central Fernando Hernández le advirtió en repetidas ocasiones que detuviera la provocación. Al no hacerlo, le mostró la segunda amarilla y la consecuente roja por doble amonestación.

Tras el partido surgieron especulaciones de que Pachuca apelaría la sanción para recuperar a su figura de cara a la vuelta. Sin embargo, la directiva hidalguense finalmente decidió no presentar ningún recurso ante la Comisión Disciplinaria.

El reglamento de la Comisión de Apelaciones (artículo 8) establece que no proceden impugnaciones contra sanciones de un partido de suspensión por doble amarilla, salvo que exista un error manifiesto, algo que el club consideró inexistente en este caso.

Este viernes, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó la suspensión de un partido para Oussama Idrissi por “recibir una segunda amonestación en el mismo partido (expulsión)”.

De esta manera, el marroquí queda definitivamente descartado para el encuentro de vuelta en el Estadio Akron y Pachuca deberá defender su ventaja sin el autor de sus dos goles en la ida.

Su ausencia le quita a Benjamín Mora a su principal amenaza ofensiva y le da a Chivas un respiro de cara al duelo definitivo de este domingo en Zapopan.