El Guadalajara llega al partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 ante Pachuca con la obligación de ganar en el Estadio Akron.

Tras caer 2-1 en el Hidalgo, el Rebaño Sagrado debe remontar la serie ante los Tuzos que llegan con ventaja global y sin Oussama Idrissi, autor del doblete en la ida y suspendido para este duelo.

Gabriel Milito y sus jugadores saben que tienen 90 minutos para dar vuelta al marcador frente a su afición. El respaldo del Estadio Akron y la baja del marroquí representan un alivio, pero los Tuzos llegan con el resultado a favor y la posibilidad de clasificar incluso empatando.

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Escenarios para que Chivas avance a Semifinales del Apertura 2026

Al Rebaño Sagrado le basta ganar por cualquier marcador para meterse a las Semifinales. Si se impone por la mínima (1-0), el global quedaría 2-2 y avanzaría gracias a haber terminado como líder de la fase regular con 33 puntos, por encima de Pachuca, que cerró en el octavo lugar con 25 unidades

Una victoria por dos o más goles también le daría el boleto de forma directa, sin depender del criterio de desempate, ya que superaría a los Tuzos en el agregado.

En cambio, cualquier empate o derrota dejaría fuera al Guadalajara, pues Pachuca conservaría o ampliaría su ventaja en el marcador global.

Tras haber perdido de visita, Chivas ya no mantiene ningún invicto en el actual torneo y sobre todo, la únicas dos derrotas en el certamen fueron de local, por lo que los Tuzos tienen otra ligera ventaja para soñar con eliminar al Rebaño.

¿Dónde ver el Chivas vs Pachuca en el Estadio Akron?