Copa Libertadores: el Independiente de Medellín vs. Flamengo, suspendido por la furia de la afición

La crisis en el Independiente Medellín alcanzó su punto más crítico esta noche. El esperado duelo ante el Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 fue suspendido apenas transcurridos unos minutos de juego (entre el minuto 3 y 5). La afición del Independiente, indignada por los recientes gestos de su accionista mayor, Raúl Giraldo, hizo imposible la continuidad del espectáculo en el Estadio Atanasio Girardot.

Cronología del caos

Desde antes del silbatazo inicial, el ambiente era hostil. Sin embargo, apenas rodó el balón, la situación se tornó insostenible. En principio, hubo exceso de pirotecnia, lo que el árbitro del encuentro interpretó como un "ataque". Las barras organizadas lanzaron bengalas y bombas de estruendo desde la tribuna norte, generando una densa humareda que anuló la visibilidad.

Poco después se presentaron disturbios. Grupos de aficionados intentaron saltar al campo de juego y derribaron las vallas de seguridad, obligando al árbitro a retirar a los jugadores a los vestuarios por falta de garantías. Por si fuera poco, en las gradas se leyeron mensajes directos contra la dirigencia y la Confederación como "Conmebol, casa de apuestas" y "Convirtieron la cancha en un cementerio".

El detonante fue la provocación del dueño con billetes

La furia de la afición no es nueva, pero explotó tras la eliminación del Medellín en la Liga BetPlay el pasado 3 de mayo, tras perder 2-1 contra las Águilas Doradas.

La Copa Libertadores, manchada por el incidente en Medellín. Reuters

Al finalizar ese encuentro, el máximo accionista, Raúl Giraldo, fue grabado en un video que se hizo viral mostrando fajos de billetes a los aficionados que lo increpaban, lo cual fue interpretado como una burla cínica ante el fracaso deportivo. Aunque Giraldo pidió disculpas y renunció a la representación legal del club un día después, la afición exige su salida total de la institución.

¿Habrá sanciones de la Conmebol?

La Conmebol tiene la palabra. Reuters

A esta hora, la Conmebol no ha oficializado la reprogramación de este encuentro, pero el reglamento es severo ante incidentes de esta magnitud. En ese sentido, es probable que se le otorgue la victoria al Flamengo por 3-0 vía escritorio. Además, el Independiente de Medellín se enfrentará a multas económicas millonarias y a la prohibición de jugar con público en sus próximos compromisos internacionales. El equipo queda prácticamente fuera de la lucha en el Grupo A y sumido en una crisis administrativa sin precedentes.