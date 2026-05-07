Hamilton abandona el simulador de Ferrari: "No sirve de nada"

La luna de miel entre Lewis Hamilton y Ferrari parece que se acabó. Tras un fin de semana agridulce en el Gran Premio de Miami, donde el británico rescató una sexta posición más por sanciones ajenas que por ritmo propio, el heptacampeón ha decidido tomar una medida radical en su método de trabajo: no volverá a pisar el simulador de Maranello.

A pesar de haber dedicado horas a la preparación virtual, la realidad del asfalto en Florida fue drásticamente distinta y esto generó una molestia en el siete veces campeón del mundo: "Voy a seguir un enfoque diferente en la próxima carrera, porque la forma en que nos estamos preparando actualmente no sirve de nada".

El problema central radica en la falta de correlación entre los datos del simulador y el comportamiento real del monoplaza rojo. Lewis explicó con detalle su decepción: "Estuve en el simulador cada semana preparando esta carrera. Uno se sube, se prepara para la pista, ajusta el coche... y luego llegas a la pista y esa configuración no funciona".

Esta inconsistencia ha permitido que su compañero, Charles Leclerc, mantenga una ventaja competitiva sistemática, especialmente en las sesiones de clasificación.

Para Hamilton, la prueba de que el simulador puede ser un estorbo más que una ayuda está en su reciente éxito en Shanghái. "Cuando viajamos a China, tuve el mejor fin de semana", recordó el británico, destacando que precisamente en esa cita no utilizó la herramienta virtual. Su veredicto sobre la tecnología actual es demoledor: "En general no me gustan los simuladores".

Ante la falta de resultados consistentes en este inicio de la temporada 2026, Lewis prefiere confiar en su instinto de veterano. "Para ser sincero, creo que el simulador me está llevando por el camino equivocado. Así que creo que lo dejaré de usar ahora mismo", sentenció tras la carrera en Miami.

Aunque mantendrá su presencia en las reuniones técnicas en la fábrica para optimizar la comunicación con los ingenieros, el volante virtual quedará guardado.