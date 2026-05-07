Amaury Vergara rompe el silencio y frena la polémica entre Chivas y la Selección Mexicana

El entorno del futbol nacional vivió días de intensa turbulencia y mucho nerviosismo. La convocatoria anticipada de Javier Aguirre generó un choque directo con varios clubes de la Liga MX, pero la tormenta finalmente cedió. Tras amenazar con retirar a sus máximas figuras de la concentración, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, decidió ponerle punto final a la severa controversia con la Selección Mexicana y priorizó la paz institucional justo en el clímax del campeonato local. El mandamás rojiblanco aclaró la compleja situación y confirmó que el pacto original se respetó, dejando atrás los roces por los permisos especiales.

Los seleccionados de Chivas viajan al CAR en jet privado Redes Sociales

AMAURY VERGARA CELEBRA EL RESPETO AL ACUERDO CON EL TRI

Todo el conflicto detonó cuando el cuerpo técnico nacional exigió la presencia de los convocados en el Centro de Alto Rendimiento desde el 6 de mayo. Esta fecha cruzaba directamente con la fase final del torneo local y los compromisos internacionales. La tensión escaló a niveles insospechados cuando la Federación otorgó licencias a Jesús Gallardo y Alexis Vega para volver con el Toluca. Ante esta aparente injusticia y trato preferencial, el dueño del Rebaño Sagrado alzó la voz, exigiendo el regreso inmediato de Luis Romo, Raúl 'Tala' Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando 'Hormiga' González a las instalaciones de Verde Valle.

Sin embargo, las pláticas de emergencia entre las altas esferas rindieron frutos rápidamente. El presidente de Chivas calmó las aguas y aceptó que sus cinco elementos permanezcan bajo las estrictas órdenes del 'Vasco'. Al final del día, la cordura triunfó y ninguno de los doce convocados del balompié azteca abandonó el CAR, arrancando de forma oficial su exigente preparación física y mental de cara al anhelado Mundial 2026.

CHIVAS SE ENFOCA EN LA REMONTADA CONTRA TIGRES

Con la enorme tranquilidad de tener el panorama completamente despejado, el dirigente tapatío mandó un fuerte mensaje de unidad para toda la nación rojiblanca, buscando calmar la incertidumbre de los aficionados. "Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Este sábado tenemos un partido importante que disputar. Equipo, afición y directiva está unida", sentenció el empresario, dejando en claro que las molestas distracciones extracancha quedaron totalmente eliminadas del vestidor.

Amaury Vergara con chamarra de Chivas. Mexsport

Ahora, el Rebaño Sagrado concentra absolutamente todas sus energías en el duelo definitivo de los Cuartos de Final. Este sábado 9 de mayo, el coloso del Estadio Akron vibrará al máximo con la visita de los poderosos Tigres de la UANL. Los tapatíos enfrentan un reto mayúsculo, ya que arrastran una pesada desventaja de 3-1 tras el doloroso choque de ida en el Estadio Universitario. Aunque la ausencia de sus seleccionados representa un golpe letal para el esquema táctico del equipo, la directiva confía ciegamente en los jugadores disponibles para buscar la hazaña heroica y conseguir el ansiado boleto a la siguiente ronda. El pleito directivo quedó en el pasado y hoy solo importa el orgullo del club más popular de México sobre el terreno de juego.