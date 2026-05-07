‘El Chapo’ en carta a tribunal de EU que rechazó su extradición: “No hice daño a nadie"

Joaquín Guzmán Loera envió una nueva carta enviada desde prisión a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde insistió en que fue condenado injustamente y pidió la revisión de su caso. El exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que las autoridades estadounidenses lo responsabilizan por delitos que, según sostiene, nunca cometió.

La misiva, dirigida a la corte de Brooklyn, representa un nuevo intento del capo sinaloense por cuestionar el proceso judicial que culminó en 2019 con una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

En el documento, Guzmán Loera afirmó que su notoriedad pública influyó directamente en el veredicto emitido por el jurado federal.

Me echaron la culpa por cosas que no hice, todo por quién soy”, expresó el exlíder criminal en la carta presentada ante las autoridades judiciales estadounidenses.

“El Chapo” también aseguró que en México era conocido por “las buenas cosas” que hizo y negó haber provocado daño a otras personas.

En mi país era conocido no por cosas malas, sino por las cosas buenas que he hecho en México, como querer que la familia esté unida y tener una buena vida”, escribió.

Ilustración de "El Chapo". Ilustración creada con IA

“El Chapo”: me condenaron sin pruebas contundentes

La nueva comunicación enviada por Guzmán Loera mantiene la línea argumentativa que ha sostenido desde su extradición a Estados Unidos y posteriormente durante el proceso judicial celebrado en Brooklyn entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

El narcotraficante afirmó que las autoridades estadounidenses construyeron un caso basado en su imagen pública más que en evidencias directas.

En otro fragmento de la carta, señaló directamente a fiscales federales estadounidenses y sostuvo que se le atribuyó responsabilidad sobre una “empresa criminal” pese a que, según su versión, no existían pruebas suficientes para vincularlo con diversos delitos cometidos en territorio estadounidense.

Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando contra la condena injusta de los tribunales”, afirmó.

El capo también cuestionó que testigos protegidos declararan en su contra durante el juicio.

No tengo idea de por qué el gobierno federal permitió testificar en mi contra sin pruebas”, escribió.

Nueva carta de "El Chapo". X/@keegan_hamilton

El juicio y la caída definitiva del líder del Cártel de Sinaloa

El proceso judicial contra Joaquín Guzmán Loera se convirtió en uno de los casos de narcotráfico más mediáticos y relevantes en la historia reciente de Estados Unidos.

Durante el juicio realizado en la Corte Federal de Brooklyn, fiscales estadounidenses presentaron testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, agentes de seguridad y colaboradores protegidos que describieron una extensa red internacional de tráfico de drogas.

Las autoridades acusaron a Guzmán Loera de dirigir operaciones para introducir toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a territorio estadounidense durante varias décadas.

Además, la fiscalía sostuvo que el capo ordenó actos violentos contra organizaciones rivales y coordinó complejas estructuras financieras para ocultar ganancias ilícitas.

El 12 de febrero de 2019, un jurado federal declaró culpable a Guzmán Loera en todos los cargos presentados por la fiscalía. Meses después, el juez Brian Cogan dictó la sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales.

Desde entonces, el antiguo líder del Cártel de Sinaloa permanece recluido en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos.

Solicita nuevo juicio y retorno a México

En la nueva carta, Guzmán Loera pidió formalmente la posibilidad de obtener un nuevo juicio y solicitó ser regresado a México bajo argumentos relacionados con derechos internacionales y supuestas irregularidades en su extradición.

Solicito a los tribunales, en mi apelación, un nuevo juicio y una cláusula de extradición de regreso a México”, señaló.

El capo argumentó además que existieron violaciones a sus derechos como ciudadano extranjero durante el proceso judicial desarrollado en Estados Unidos.

La defensa legal de Guzmán ha intentado en distintas ocasiones revertir la sentencia o conseguir revisiones del caso; sin embargo, hasta ahora las cortes estadounidenses han mantenido firme la condena.

Detrás de “El Chapo”

La figura de Joaquín Guzmán Loera continúa generando atención internacional incluso años después de su condena. Considerado durante décadas uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa consolidó una estructura criminal con presencia global y operaciones multimillonarias vinculadas al tráfico de drogas.

La captura, extradición y posterior juicio de Guzmán Loera fueron presentados por autoridades estadounidenses como uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico internacional.

No obstante, especialistas en seguridad han señalado que la caída de “El Chapo” no significó el desmantelamiento completo del Cártel de Sinaloa, organización que mantiene influencia en diversas regiones de México y otros países.

La nueva carta enviada desde prisión reabre además el debate sobre el impacto mediático de los grandes procesos judiciales relacionados con el crimen organizado y la manera en que figuras de alto perfil buscan mantener presencia pública incluso desde el encarcelamiento.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses no han dado señales de que exista alguna posibilidad real de revisar la sentencia dictada contra Guzmán Loera.

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