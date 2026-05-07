Marco Rubio busca recomponer la relación con el Vaticano tras las críticas de Trump

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió este jueves con el papa León XIV en una audiencia privada de aproximadamente 45 minutos en el palacio apostólico. El encuentro, descrito por el Departamento de Estado como “amistoso”, tuvo como eje central la guerra en Oriente Medio y los esfuerzos humanitarios en el continente americano.

La visita se produce en un momento delicado, tras semanas de tensión generadas por las duras críticas del presidente Donald Trump hacia el pontífice, a quien acusó de ser “débil en materia de crimen” y “terrible para la política exterior”.

El comunicado oficial del Departamento de Estado subrayó que la reunión “hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana”. Además, se revisaron iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio y se abordaron proyectos humanitarios en América Latina, región en la que el papa tiene una experiencia directa tras haber pasado dos décadas como misionero en Perú.

Marco Rubio se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, buscando recomponer la relación tras las críticas de Trump y reforzar la cooperación diplomática. AFP

Tensión con la Casa Blanca

La visita de Rubio se enmarca en un escenario de fricciones entre la administración Trump y el Vaticano. El presidente estadounidense celebró inicialmente la elección de León XIV en mayo de 2025 como el primer pontífice de origen estadounidense, pero las relaciones se deterioraron rápidamente. En abril, Trump calificó al papa como “débil” y criticó su postura antibélica, luego de que el pontífice pidiera paz en Oriente Medio tras la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El papa condenó como “realmente inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní, lo que desató un enfrentamiento verbal sin precedentes. Posteriormente, Trump volvió a cuestionar al pontífice en una entrevista, sugiriendo que León XIV estaría dispuesto a aceptar que Irán posea armas nucleares. El papa respondió con firmeza: “La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso”.

Diplomacia y América Latina

Rubio, católico de origen cubano, ha encabezado los esfuerzos de Washington para presionar al gobierno comunista de la isla. La Santa Sede, por su parte, ha tenido un papel activo en la diplomacia en torno a Cuba, especialmente en medio de la creciente presión estadounidense desde el regreso de Trump al poder. La experiencia latinoamericana del papa, que incluso obtuvo la nacionalidad peruana durante su misión, le otorga un peso particular en las conversaciones sobre la región.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, confirmó que la reunión se realizó por iniciativa de Washington y que se abordarían temas como América Latina, Cuba y Líbano. “Vamos a escucharlo”, dijo Parolin a periodistas, subrayando la disposición del Vaticano a dialogar pese a las tensiones recientes.

Marco Rubio se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, buscando recomponer la relación tras las críticas de Trump y reforzar la cooperación diplomática. AFP

Una relación sólida, pero bajo presión

Aunque el Departamento de Estado insistió en que el encuentro refleja “la sólida y constante asociación entre Estados Unidos y la Santa Sede en favor de la libertad religiosa”, los ataques verbales de Trump contrastan con el tono conciliador de Rubio. El secretario de Estado aseguró que la visita estaba planeada antes de las declaraciones del presidente, intentando marcar distancia entre la diplomacia institucional y las posturas personales de Trump.

La audiencia con León XIV buscó reafirmar la cooperación en temas globales como la paz en Oriente Medio, la ayuda humanitaria en América y la defensa de la libertad religiosa. Sin embargo, las tensiones políticas internas en Estados Unidos y las críticas del presidente al papa evidencian que la relación bilateral atraviesa un momento de fragilidad.

Contra las armas nucleares y por la paz

El papa León XIV reiteró que la misión de la Iglesia es “predicar la paz” y el Evangelio, rechazando cualquier insinuación de que apoye la proliferación nuclear. “Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, declaró. Sus palabras buscan reafirmar la postura histórica del Vaticano contra las armas nucleares y en favor de la diplomacia como herramienta para resolver conflictos internacionales.

Parolin, al ser consultado sobre los ataques de Trump, señaló que “atacar al papa me parece un poco extraño, porque el papa está siendo el papa”. Con esta frase, el número dos del Vaticano intentó restar dramatismo a las declaraciones del presidente estadounidense, subrayando que la labor del pontífice es coherente con la misión de la Iglesia.

Marco Rubio se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, buscando recomponer la relación tras las críticas de Trump y reforzar la cooperación diplomática. AFP

Un pontífice con peso en Washington

La elección de León XIV como el primer papa estadounidense le otorga una influencia particular en la política de Washington. Su voz crítica frente a la política migratoria de Trump y su postura firme contra la guerra en Oriente Medio lo han convertido en un referente incómodo para la administración. Sin embargo, su condición de compatriota también le brinda una legitimidad inédita para intervenir en debates internos de Estados Unidos.

Rubio, consciente de esa dinámica, buscó con su visita recomponer los lazos y proyectar una imagen de cooperación institucional. El encuentro con el papa y con Parolin refleja un intento de separar la diplomacia oficial de los enfrentamientos personales entre Trump y León XIV, y de mantener abierta una vía de diálogo en temas clave para la estabilidad internacional.

Con información de AFP.