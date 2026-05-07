NBA: los Pistones vencen a los Cavaliers y toman ventaja de 2-0

Los Pistones de Detroit continúan su dominio en la postemporada tras derrotar este jueves por la noche a los Cavaliers de Cleveland con un marcador de 107-97. Con esta victoria en el Little Caesars Arena, el equipo dirigido por J.B. Bickerstaff pone la serie 2-0 a su favor antes de viajar a Cleveland para el Juego 3.

La estrella de los Pistones, Cade Cunningham, fue el factor determinante al registrar un doble-doble de 25 puntos y 10 asistencias. Cunningham anotó 12 de sus puntos en el cuarto periodo, incluyendo un importante triple con poco más de dos minutos en el reloj que sentenció el encuentro.

Por otro lado, Tobias Harris mantuvo su racha anotadora con 21 puntos, siendo una pieza fundamental en la pintura para contener los intentos de remontada de los Cavs.

El caso es que Cleveland no pudo ante la defensa de Detroit. A pesar de un esfuerzo monumental de Donovan Mitchell, quien lideró a todos los anotadores con 31 puntos, los Cavaliers no lograron encontrar apoyo ofensivo consistente. Jarrett Allen aportó 22 unidades, pero la banca de Cleveland se vio superada por la rotación de los locales.

Donovan Mitchell tuvo un gran juego, pero los Cavs de quedaron cortos. Reuters

La defensa de los Pistones, que ha sido su identidad durante toda la temporada bajo la filosofía del coach JB Bickerstaff, limitó a los Cavaliers a un bajo porcentaje de tiros de campo en los momentos críticos del partido.

Con el triunfo de hoy, los Pistones suman cinco victorias consecutivas en estos playoffs. La serie se traslada ahora al Rocket Mortgage FieldHouse, en la ciudad de Ohio sede de los Cavs, para los siguientes encuentros. El Juego 3 será este sábado, 9 de mayo, en tanto que las acciones del Juego 4 se podrán ver el lunes 11 de mayo.

Los Cavaliers buscarán aprovechar su récord invicto como locales en estos playoffs (4-0) para intentar igualar la serie y evitar quedar al borde de la eliminación frente al sembrado número 1 del Este de la NBA.