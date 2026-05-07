VIDEO: Ronald McDonald canta el himno en un estadio de beisbol y se vuelve viral

Un estadio de beisbol en Estados Unidos vivió uno de los momentos más extraños y virales de los últimos días, luego de que Ronald McDonald apareciera para interpretar el himno nacional antes de un partido.

La escena ocurrió el fin de semana pasado durante un encuentro de los Charlotte Knights, un equipo de Ligas Menores afiliado a los Chicago White Sox de las Grandes Ligas. Sin embargo, fue hasta este jueves cuando el video comenzó a explotar en redes sociales y se convirtió en tendencia entre aficionados y cuentas deportivas.

En Estados Unidos, este tipo de equipos funcionan como clubes de desarrollo para jóvenes prospectos o jugadores que buscan llegar a MLB, aunque también suelen convertirse en espacios donde el entretenimiento es parte fundamental de la experiencia para el público.

Y justamente eso fue lo que ocurrió en Charlotte.

Con micrófono en mano, peluca roja y maquillaje completo, Ronald McDonald salió al terreno para interpretar el himno nacional estadounidense ante los aficionados presentes en el estadio. El momento rápidamente comenzó a circular en internet, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la actuación.

Mientras algunos aseguraban que parecía una escena sacada de una película, otros destacaron que el personaje terminó ofreciendo una interpretación mucho mejor de la esperada.

“Claro que sabe cantar. No puedes ser la cara de la cadena de hamburguesas más famosa de Estados Unidos sin tener talento”, escribieron algunos aficionados en publicaciones que rápidamente acumularon miles de interacciones.

El episodio también volvió a poner bajo los reflectores el ambiente que suele rodear al beisbol de Ligas Menores en Estados Unidos, donde es común encontrar promociones extravagantes, shows inesperados y dinámicas diseñadas para convertir cada juego en un espectáculo familiar más allá de lo deportivo.

Por eso, lejos de tratarse únicamente de un partido, noches como esta suelen incluir personajes famosos, concursos, mascotas y momentos que terminan viralizándose en redes sociales.

Incluso aficionados de los Phillies de Filadelfia bromearon con la posibilidad de invitar a Ronald McDonald al Citizens Bank Park para cantar el himno antes de uno de sus partidos y cambiar la energía del equipo.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos virales más peculiares de la semana dentro del mundo del beisbol.