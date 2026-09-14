Penta se queda a un paso de la gloria: Roman Reigns retiene el Campeonato Mundial Pesado en México

No se pudo. Penta se quedó en la línea y no pudo cumplir el sueño de convertirse en campeón mundial pesado, luego de caer ante Roman Reigns en un combate digno de cualquier pago por evento.

Ante una Arena Ciudad de México completamente entregada, el luchador mexicano apareció con un penacho digno de cualquier tlatoani azteca. Desde su entrada, el público no dejó de alentarlo y convirtió una frase en el grito de guerra de la noche: “¿Y si sí?”

Del otro lado, Roman Reigns también tuvo una recepción muy diferente a la que suele encontrar. La afición mexicana sabía que estaba frente a Penta y, en esta ocasión, el campeón era el villano de la historia. Los abucheos acompañaron al ‘Jefe Tribal’ durante su entrada.

Penta hizo soñar a la Arena Ciudad de México

Ya sobre el cuadrilátero, Reigns dejó claro por qué es uno de los luchadores más dominantes de WWE. El campeón castigó con fuerza a Penta y buscó mermarlo desde los primeros minutos.

Pero el mexicano hizo gala de su filosofía de “Cero Miedo” y, con su agilidad, consiguió llevar al campeón contra la lona.

La cuenta de tres, sin embargo, simplemente no llegaba.

La Arena Ciudad de México se convirtió en un factor fundamental. Cada vez que Penta estaba en problemas, el público aumentaba los gritos para impulsarlo.

El primer gran momento llegó cuando Roman Reigns tenía al mexicano en la lona y se preparaba para conectar su devastadora Spear. Penta encontró una salida, sorprendió al campeón y conectó el Mexican Destroyer.

La Arena explotó.

Penta cubrió a Reigns, pero la cuenta se quedó en dos.

El festejo se ahogó por un instante, pues Roman respondió inmediatamente con una Spear. Parecía el final, pero el corazón del luchador de Ecatepec apareció una vez más: Penta resistió el impacto y levantó el brazo antes de la cuenta de tres.

La Arena Ciudad de México volvió a estallar.

“Ciudad de México, acknowledge me”

Roman Reigns entendió que necesitaba algo más para derrotar al mexicano y decidió atacar también en lo emocional.

En un momento de ventaja, pidió un micrófono y lanzó su emblemática frase:

“Ciudad de México, acknowledge me”.

La respuesta fue inmediata. Los abucheos, mentadas y señas obscenas aparecieron por toda la Arena Ciudad de México.

Penta utilizó la reacción del público como combustible y volvió al ataque. El mexicano conectó un segundo Mexican Destroyer y nuevamente parecía tener el campeonato al alcance de sus manos.

Pero Roman Reigns volvió a levantarse en dos.

La Arena volvió a explotar.

Roman Reigns termina con el sueño de Penta

El “Cero Miedo” parecía tener el momento y, después de conectar tres Superkicks, buscó el movimiento definitivo para destronar al campeón.

Pero Roman Reigns no llegó hasta ahí por casualidad.

El ‘Jefe Tribal’ consiguió conectar una de las combinaciones más devastadoras de WWE: Superman Punch y Spear.

Esta vez Penta no pudo levantarse.

La cuenta llegó a tres y Roman Reigns conservó el Campeonato Mundial Pesado, mientras el sueño de Penta de convertirse en campeón mundial frente a su gente tendrá que esperar.

A pesar de la derrota, el mexicano recibió una enorme ovación. La afición reconoció el esfuerzo y el espectáculo que ofreció ante uno de los máximos referentes de WWE, dejando abierta la posibilidad de que Penta pueda tener una nueva oportunidad por el título.

LA Knight ataca a Roman Reigns

Pero las emociones no terminaron cuando terminó la transmisión.

Una vez que WWE salió del aire, LA Knight apareció para atacar a Roman Reigns, dejando claro que el campeón no tendrá demasiado tiempo para celebrar.

Con esta aparición también quedó confirmado el siguiente reto para el monarca: Roman Reigns enfrentará a LA Knight en Money in the Bank.

Penta no consiguió hacer realidad el “¿Y si sí?”, pero la afición mexicana dejó claro que el sueño del luchador de Ecatepec sigue más vivo que nunca.