El contador / 15 de septiembre de 2026

1. Justin Trudeau será el principal orador de la 26 Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara. Como exprimer ministro de Canadá tuvo aportaciones importantes para su país como la promoción global, el apoyo al sector tras a pandemia de covid a través de un paquete de ayuda financiera por 5 mil 900 millones de dólares canadienses para Air Canada y otras aerolíneas; también se enfocó en el turismo sostenible y parques nacionales, así como en la diversificación y apertura cultural. Otro de los invitados será Nick Adams, asesor turístico de Donald Trump, quien es el hombre que busca llevar a Estados Unidos a captar 100 millones de turistas hacia 2030.

2. A los que se les pasó la mano de austeros fue a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y a Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, ambos implicados en la realización de la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, que encabeza Shaikha Al Nowais. Debido al tema del congreso, Rodríguez y De la Torre, en conjunto con la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, decidieron realizar el evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, el salón de este encuentro, con participantes de 30 países, quedó chico, sin aire acondicionado y con problemas de energía que dificultaron por más de medio día los sistemas de traducción.

3. En México, ya son casi 11 millones las motocicletas que circulan en el país, según los últimos datos dados a conocer por el Inegi, dirigido por Graciela Márquez, un número que se espera que crezca más porque este tipo de unidades ya no son vistas sólo como un bien de transporte, sino como herramienta de trabajo, por lo que el mercado en México tiene un gran potencial. Esta oportunidad está siendo aprovechada por empresas como Bajaj, de Esteban Floreán, quien acaba de recibir el sello Hecho en México y también planea traer más de 145 millones de dólares en inversiones para una nueva planta. El objetivo de la empresa es aumentar su capacidad de ensamble de 200 mil a 500 mil unidades al año.

4. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que encabeza Francisco Hernández Juárez, se solidarizó con el Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora (Sindetel) pues se han registrado despidos de personal sindicalizado, el impedimento de acceso a sus centros de trabajo y diversas irregularidades en los procedimientos laborales en Teléfonos del Noroeste (Telnor). Hasta ahora suman alrededor de 200 empleados despedidos, por lo cual los sindicatos solicitan la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Marath Baruch Bolaños, así como de las autoridades laborales federales y estatales, y las instancias de conciliación y justicia laboral.